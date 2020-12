Une petite bouffée d'oxygène en vue pour les clubs. Ce vendredi, la ministre a présenté les premières mesures liées aux pertes de billetterie. Le fonds de compensation de ces pertes, doté de 107 millions d'euros, permettra d'allouer 48 millions aux clubs de football, 40 millions au rugby, 4 millions au basket, handball et volley-ball et 15 millions aux organisateurs de grands évènements, a annoncé vendredi la ministre des Sports.

"Tout cela, c'est en accord avec les chiffres (que les clubs) nous ont fournis, les capacités des équipements, d'où les différences, parce que le football et le rugby c'est dans des grands stades, donc beaucoup de perte de chiffre d'affaires", a déclaré la ministre des Sports Roxana Maracineanu à l'AFP, lors d'un déplacement dans la métropole lilloise auprès des acteurs sportifs locaux. "Mais on n'a voulu oublier personne, et que les sports avec moins de places soient aussi soutenus et surtout le sport féminin, car on sait que, même hors période de crise, c'est un modèle économique fragile", a-t-elle ajouté.