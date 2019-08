PSG, Nadal, Real Madrid : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : le PSG régale d'entrée, Mbappé déjà omniprésent

Ils étaient les derniers à effectuer leur rentrée pour cet exercice de Ligue 1 2019-2020. Au Parc des Princes, le PSG et Nîmes ont offert un beau spectacle sur la pelouse, mais ce sont les Parisiens qui facilement empoché la victoire dimanche soir (3-0).

Edinson Cavani a marqué sur penalty, mais l'homme fort en attaque s'appelle déjà Kylian Mbappé : un but et une passe décisive pour le champion du monde, dangereux sur chaque prise de balle. Di Maria, magnifiquement servi dans l'intervalle par Mbappé, a marqué le dernier but.

2. Tennis – ATP Montréal : Nadal balaye Medvedev et conserve son titre au Canada

Rafael Nadal a eu à peine besoin d'une heure de jeu (1h10) pour balayer Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 de Montréal (6-3, 6-0). Le Majorquin, qui remporte son 35e Masters 1000 en carrière, conserve pour la première fois son titre sur dur.

Plus frais grâce au forfait de Gaël Monfils en demi-finale, le Majorquin a néanmoins préféré assurer en vue de l'US Open et a déclaré forfait dans la foulée pour Cincinnati, qui débute ce lundi. Il est assuré d'être tête de série n°2 à New York le 26 août.

Vidéo - Un 83e sacre gagné avec la manière : Nadal a marché sur Medvedev en finale 02:43

3. Football – Amical : Battu par la Roma, le Real Madrid continue sa préparation compliquée

Quatre défaites en sept matches. Le chemin de croix du Real Madrid continue en préparation : les hommes de Zinedine Zidane ont été battus au tirs aux buts par la Roma (2-2, 5-4 aux t.a.b.) lors de la Mabel Green Cup dimanche soir.

Marcelo et Casemiro ont marqué pour les Merengue, Perotti et Dzeko leur ont répondu. A noter que Gareth Bale, en instance de départ, a joué 30 minutes. Désormais, place à la Liga pour le Real, avec un premier déplacement à Vigo le 17 août.

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue 1 : Pas présent en tribunes et plus que jamais sur le départ, Neymar a été pris pour cible par des banderoles de supporters hier au Parc des Princes. Le divorce avec certains supporters semble consommé.

Tennis – WTA Cincinnati : A l'instar de Rafael Nadal chez les hommes, Bianca Andreescu a déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati lundi, à la suite de sa victoire sur abandon de Serena Williams en finale du tournoi WTA de Toronto.

Football – Transferts : Selon L'Equipe, Wissam Ben Yedder va prendre la direction de Monaco. Le quotidien révèle que le club de la Principauté va lever l'option d'achat de "quelque 40M d'euros" du Français. Rony Lopes ferait le chemin inverse.

Football – Ligue 1 : Sorti sur blessure, Thilo Kehrer pourrait rater "une ou deux semaines" de compétition selon son entraîneur Thomas Tuchel. "Quelque chose est un petit cassé" a lâché de manière évasive le technicien allemand.

La vidéo de rattrapage

Quels transferts vont avoir lieu cette semaine ? Le feuilleton Neymar continue d'agiter la planète football, et on se dirige vers un duel entre le Barca et le Real Madrid pour accueillir le Brésilien. Le PSG va-t-il accueillir un nouveau gardien aux côtés d'Alphonse Areola ? Réponse dans l'Hebdo Mercato.

Vidéo - Attachez vos ceintures : l'axe PSG-Real va faire le plein cette semaine ! 03:07

Le tweet qui en dit long sur la polyvalence de Nadal

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis – ATP Cincinnati : un alléchant Murray-Gasquet pour débuter (21h)

Exit Montréal, place à Cincinnati. Rafael Nadal a rayonné au Canada, mais il va laisser la lumière à Novak Djokovic et Roger Federer cette semaine dans l'Ohio. Mais il faudra patienter jusqu'à demain pour voir le n°1 et le n°3 mondial, qui n'ont pas rejoué depuis leur finale homérique à Wimbledon le 14 juillet.

Ce lundi, une belle affiche de retrouvailles entre le revenant Andy Murray et Richard Gasquet (21h). Côté Français, Pierre-Hugues Herbert (face à Querrey), Adrian Mannarino (face à Garin), Lucas Pouille (face à Denis Kudla) et Gilles Simon (face à Carreno Busta) sont également au programme.

2. Cyclisme – Binck Bank Tour : les sprinteurs à l'assaut des Pays-Bas et de la Belgique (12h30)

Les sprinteurs et flandriens partent à l'assaut du Binck Bank Tour à partir de ce lundi. Sur un parcours très plat, avec un chrono de 8,4 km et deux étapes bosselés, les sprinteurs devraient se tailler la part du lion : Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Sam Bennett viennent glaner des bouquets. Philippe Gilbert, Tim Wellens, Greg van Avermaet et Oliver Naesen viennent eux chercher la victoire finale.

3. Tennis – WTA Cincinnati : Garcia, Sharapova et Wozniacki en piste (17h)

Comme chez les hommes, les femmes quittent Toronto pour rejoindre Cincinnati ce lundi. Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Venus Williams et la seule Française Carolina Garcia (face à Swiatek) seront sur les courts.