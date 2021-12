Jusqu'en 2016, Sandra Forgues a effectué sa carrière sportive dans la catégorie masculine, remportant notamment le titre de championne olympique de canoë biplace en 1996 avec Franck Adisson, ainsi que trois titres de champion du monde. Dans le livre "Sport et Fierté", réalisé par Sport et Citoyenneté et FIER., la Pyrénéenne fait part de son combat contre la transphobie, qu'elle mène activement depuis son entrée en politique.

Ad

"Depuis mon plus jeune âge, je mettais des jupes en cachette. J’aimais m’habiller comme les filles. À cela s’ajoutait le fait que j’étais dyslexique et gaucher. Autant vous dire que je ne me sentais pas très "normale". Le sport, et l’équitation en premier, m’ont permis de trouver une forme d’apaisement. Mais comme j’ai été détectée par la Fédération Française de Canoë-Kayak à l’âge de quatorze ans, je me suis dit que j’étais un "vrai" garçon, jusqu’à mes trente ans environ. Je me suis alors construit un personnage viril, olympique. Et quand j’ai gagné les Jeux olympiques en 1996, je me suis dit que le garçon en moi était enfin plus fort que la fille ! Même si j’avais toujours, dans ma valise, des robes. En parallèle, j’avais une vie de famille, ma femme dont j’étais très amoureux, mes deux enfants. Puis Internet a fait son apparition. J’ai commencé à faire des recherches et je me suis aperçue que je n’étais pas toute seule à ressentir un tiraillement, une dualité intérieure. En 2000, après ma défaite aux JO de Sydney, je me suis sentie envahie par la transidentité. J’ai éprouvé le besoin d’aller plus loin et je me souviens m’être déplacée à Sydney dans un magasin de transformiste. Cela n’a rien à voir avec la culture cabaret, et encore moins avec tout ce qui se rapproche de près ou de loin à de la pornographie. C’était juste, par instinct, pour relâcher cette pression intenable. À partir de là, la crise identitaire s’est renforcée. Dix ans plus tard, je savais intuitivement que seule la transition serait mon salut.

Omnisport 100 triple-doubles, 6/6 européen et Abu Dhabi : l'actu sur un plateau IL Y A 11 HEURES

En 2016, j’ai fait le grand saut, en retrouvant ma place naturelle (à l’instar de 0,4% de la population qui fait une transition). Le problème de la transidentité est que cela mobilise l’esprit, que l’on a tendance à s’isoler pour fuir tout affrontement avec les autres, avec soi-même, jusqu’à tomber dans une prison sociale. De mon côté, l’esprit sportif m’a sans aucun doute aidée à accepter qui j’étais vraiment et à franchir le cap d’oser affronter la société en gardant mon travail et tous mes mandats bénévoles. J’ai maintenant cinquante ans. Et avec le recul, je peux dire que c’est en se mettant en difficulté qu’on avance réellement. Le sport est un excellent vecteur pour la relation à l’autre. Mais quand on parle de sport pour tous, on parle souvent de sport-santé alors que cela devrait être une notion plus sociale, inclusive. On se fiche de perdre ou de gagner finalement. L’important est de s’amuser, de rencontrer l’autre, de se rencontrer soi. Il est important d’intégrer au mieux les personnes transgenres dans toutes les pratiques sportives.

L’esprit sportif m’a, sans aucun doute, aidée à accepter qui j’étais vraiment.

Maintenant que je suis une femme, je comprends à quel point il est important de protéger le sport féminin. Je vois les différences avant et après le changement hormonal. C’est physiologique. De vraies études doivent être menées dans ce sens, pour que nous puissions nous baser sur des règles très claires et non virtuelles. Cela permettrait de ne pas tomber dans des conclusions arbitraires liées à des a priori ou rumeurs, voire fausses données scientifiques. Au fond, le sport n’est pas genré contrairement à ce que l’on a dit jusqu’à présent. Pour moi, le sport féminin est une catégorie spécifique qui garantit une meilleure visibilité des femmes. Si une personne transgenre est dans l’écart-type des personnes ayant une biologie féminine, elle doit pouvoir pratiquer sans discrimination.

Je vois trois recommandations pour améliorer la situation dans le domaine de l’inclusion dans le sport :

l'aménagement de cabines individuelles pour ne pas obliger qui que ce soit à se déshabiller dans les vestiaires,

une fine connaissance des enjeux de la personne, en mesurant son taux de supériorité physique, son taux de testostérone et d’œstrogène, en fonction de l’âge, de la masse osseuse, toute catégorisation permettant l’épanouissement du plus grand nombre dans un esprit d’équité,

le développement de la pratique féminine en prenant en compte le cycle féminin. Le sportif ou la sportive y gagneront en tranquillité d’esprit.

Aujourd’hui, je fais une force de ma féminité. Je la revendique dans le milieu du sport, pourtant parfois très conservateur. Ma dysphonie (inadéquation entre le sexe de naissance et l’identité de genre ressentie) appartient au passé. La transition est pour moi un vrai cadeau.

Retrouvez d'autres témoignages dans le livre "Sport et Fierté", réalisé par Sport et Citoyenneté et FIER. Pour commander le livre, cliquez ici.

cliquez ici. La conférence Sport et Fierté a lieu vendredi 10 décembre à l'hôtel de ville de Paris.

Omnisport Jérémy Stravius : "C’est un sujet qui reste tabou et j’aimerais casser toutes ces barrières" HIER À 15:53