Deuxième pays d’Amérique du Sud en superficie (2 766 900 km), l’Argentine offre des paysages et des climats très variés en fonction des provinces. La nation qui a vu naître Juan Manuel Fangio, Lionel Messi et Diego Maradona est une destination touristique très prisée, où se déroulent chaque année des évènements sportifs amateurs et professionnels de premier plan.

Moto GP : Grand Prix d’Argentine (Termas de Río Hondo)

Marc Marquez au Grand Prix Moto GP d'Argentine Crédit: Getty Images

Le Grand Prix d’Argentine de Moto GP est un évènement incontournable. Il est organisé depuis 2014 sur l’Autódromo Termas de Río Hondo, situé dans la ville éponyme. En plus d’accueillir une épreuve d’envergure internationale, Termas de Río Hondo est réputée pour son tourisme médical. La ville étant localisée à proximité d’une source d’eau minérale, elle est devenue au fur et à mesure des années l’une des principales stations thermales d’Amérique du Sud.

En raison des restrictions liées à la COVID-19, l’édition 2020 du Grand Prix d’Argentine a été repoussée à 2021.

Golf : PGA Tour Latinoamérica, organisé dans 5 villes

PGA Tour Latinoamérica Crédit: Eurosport

En plus de la Moto GP, Termas de Río Hondo accueille un autre évènement majeur : l’une des étapes du PGA Tour Latinoamérica. En Argentine, certains parcours comptent parmi les plus beaux d’Amérique du Sud. Ce n’est pas un hasard si plusieurs d’entre eux ont été choisis pour l’édition 2020 du PGA Tour : Termas de Río Hondo, Cañuelas Golf Club (situé en banlieue de Buenos Aires), Córdoba Golf Club (Villa Allende) et Chapelco Golf (Neuquén).

Le Córdoba Golf Club accueillera la 89e édition du Center Open, lequel figure pour la 4e année consécutive au calendrier PGA Tour Latinoamérica. L’Argentina Classic 2020 aura lieu au Chapelco Golf de Neuquén. Le Pilar Golf Club organisera lui l’Open d’Argentine, le plus ancien tournoi du pays.

Sur place, vous profiterez de panoramas incroyables et d’une gastronomie exceptionnelle. Vous pourrez notamment déguster les fameuses boulettes de Córdoba, le chivito neuquino (dans la province du Neuquén) ou bien les délicieuses empanadas criollas à Buenos Aires.

Pêche : découvrez le meilleur de la Patagonie

La pêche sportive est extrêmement populaire sur les terres légendaires de Patagonie. Chaque année, l’ouverture de la saison est très attendue. Elle commence au 1er novembre et se termine en avril de l’année suivante. Les provinces du Neuquén, du Río Negro, du Chubut, de Santa Cruz et de Terre de Feu, mais aussi les parcs nationaux accueillent des milliers de pêcheurs dans un décor de rêve.

En Patagonie, activité sportive et gastronomie se mêlent avec une étonnante facilité. Avec ses 17 vignobles, la région attire chaque année un tourisme œnologique très dynamique.

Motocross : MXGP Villa la Angostura (Patagonie)

Située dans la province du Neuquén, Villa la Angostura est surnommée le "jardin de la Patagonie" grâce à sa végétation luxuriante, ses lacs et ses montagnes. Chaque année, la ville accueille le MXGP de Patagonie-Argentine.

La région offre plusieurs coins de pêche prisés. Ses vins sont aussi très réputés : plusieurs d’entre eux ont été déjà récompensés à l’international. Le Neuquén fait partie de la "Route des vins de Patagonie", qui attire chaque année des touristes du monde entier venus découvrir les secrets de l’élaboration du Chardonnay, du Cabernet Sauvignon et du Pinot noir.

Cyclisme : Tour de San Juan

Tour de San Juan Crédit: Eurosport

Le tour de San Juan se déroule dans la province éponyme, célèbre pour ses paysages exceptionnels. L’édition 2020, qui a eu lieu du 26 janvier au 2 février sur une distance de 1 005 km, a vu le coureur belge Remco Evenpoel remporter la victoire.

La province de San Juan est aussi célèbre pour la qualité de ses vignobles. Disséminés dans les cinq vallées autour de la capitale, ils constituent une référence incontournable pour les amoureux du vin.

Moto : World Súperbike in Villicum (San Juan)

En plus du cyclisme, la province organise chaque année une étape du Super Bike World Championship (SBW) sur le circuit de El Villicum. Le temps d’un week-end, les amateurs de moto pourront vibrer au rythme des grosses cylindrées, mais aussi découvrir les merveilles de la capitale comme la place de Mai, mais aussi la maison où est né l’écrivain et président Domingo Faustino Sarmiento.

Football : Copa América, l’évènement sportif sud-américain ultime

S’il y a un sport qui cristallise les passions en Argentine, c’est bien le football. Le pays a enfanté des joueurs de classe mondiale comme Diego Maradona ou Lionel Messi. Quant aux stades, ce sont de véritables lieux de pèlerinage pour les fans.La prochaine Copa América se déroulera en Argentine et en Colombie. Le tournoi, qui a été reporté en raison de la Covid-19, aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. Cinq villes argentines été retenues pour l’organisation : Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Santiago del Estero, and Córdoba.

Lionel Messi avec l'Argentine face au Pérou Crédit: Getty Images

La Copa América est une occasion unique pour découvrir les différentes régions du pays et profiter non seulement des matchs, mais aussi de la gastronomie et de la culture locale. Grâce au football, les possibilités sont infinies : dévoilez les mystères de la bouillonnante capitale Buenos Aires, aventurez-vous dans les plaines sans fin de la Pampa, ou bien partez à la découverte des parcs nationaux comme celui de Lihué Calel.

À Mendoza, le cœur de la production vinicole argentine, le tourisme œnologique est roi. Dans cette province, on y trouve des vignobles à la renommée internationale, qui organisent régulièrement des dégustations de vin accompagnées de plats locaux comme le Tomaticán ou la carne a la olla.

Tennis : Open de Buenos Aires et de Córdoba

Chaque année, Buenos Aires et Córdoba vibrent au rythme de la petite balle jaune avec l’Open de Córdoba et de Buenos Aires, deux tournois ATP 250. L’Open de Buenos Aires a lieu tous les ans en février. Il se joue dans ce qui est considéré comme la cathédrale du tennis argentin : le Lawn Club Tennis.

La capitale offre de nombreux points d’intérêts : le Caminito, la Casa Rosada ou le marché aux puces de San Telmo. Côté gastronomie, l’asado (sorte de barbecue) règne en maître.

La prochaine édition de l’Open de Buenos Aires aura lieu en 2021, la précédente ayant dû être reportée à cause de la Covid-19. La tenue de l’évènement dépendra toutefois de l’évolution de la pandémie dans le pays. Le 2e Open de Córdoba aura lieu sur les cours du Mario Alberto Kempes Stadium. De nombreuses têtes d’affiche feront le déplacement. En 2020, le vainqueur ne fut autre que Diego Schwartzman, finaliste du Masters 1000 de Rome un peu plus tard dans la saison.

En plus d’avoir une très ancienne tradition sportive, la ville offre aussi des attractions touristiques intéressantes comme le Parque Sarmiento, la Plaza de San Martín ou la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption. Si vous avez faim, ne manquez pas de goûter les empanadas de carne, les alfajores cordobeses (dessert fait avec de la confiture de lait) ou le fameux bouillon aux boulettes.

Polo : Open de Palermo

Open de Palermo de polo Crédit: Eurosport

L’Argentine est une nation qui compte dans l’univers feutré du polo. À Buenos Aires, le quartier huppé de Palermo organise chaque année le Championnat d’Argentine open de polo, plus connu sous le nom d’Open de Palermo. Avec l’Open d’Hurlingham et l’Open du Tortugas Country Club, cette compétition est la plus prestigieuse du pays. Cette année, elle aura lieu en décembre, mais sera soumise à un protocole sanitaire très strict.

L’Open se déroule au Campo Argentino de Polo, dans le quartier de Palermo. Aux alentours, on y trouve de nombreux parcs (le Jardin botanique notamment), mais aussi le musée Evita ou le musée d’art latino-américain, tous les deux incontournables.

Course à pied : marathon de Buenos Aires

Enfin, nous avions à cœur de mentionner un évènement auquel les professionnels et les amateurs peuvent participer : le marathon de Buenos Aires. Deux distances sont au programme : 21 km (semi-marathon) et 42 km (marathon). Chaque année, la capitale argentine célèbre l’un des marathons les plus regardés et commentés au monde. L’évènement a été annulé cette année à cause de la pandémie, mais de nouvelles dates sont à l’étude pour 2021.

