The NBA is back, le "nouveau Varane" à Monaco, Perez : l'actu sur un plateau

Dans sa bulle à Orlando, NBA a signé son grand retour cette nuit avec un premier choc entre les Lakers et les Clippers. En Espagne, on s'emballe sur un Benoit Badiashile, annoncé au Real Madrid. En clair, il y a déjà de quoi faire avant le retour de la F1 et une finale de Coupe de la Ligue alléchante.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball, NBA : La NBA est de retour, les Lakers s'offrent les Clippers

Ça y est, c'est enfin reparti. Après près de cinq moins d'interruption, la NBA a repris le cours de sa saison. Et le premier choc a été remporté par les Lakers. Opposés aux Clippers (103-101), les coéquipiers d'un LeBron James en manque de rythme avant d'être décisif sur les dernières actions (16 pts,11 rbds, 7 pds) sont venus à bouts de leur voisin, grâce notamment à Anthony Davis (34 pts, 8 rbds, 4 pds). Paul George (30 pts) et Kawhi Leonard (28 pts) se sont démenés, en vain. Dans le sillage de Rudy Gobert (14 pts, 12 rbds, 3 contres), Donovan Mitchell (20 pts, 5 rbds, 5 pds) ou encore Jordan Clarkson (23 pts). Utah a signé une courte victoire contre les Pelicans (106-104) dans l'autre match de la soirée. Limité en minutes (13 pts en 15 minutes), Zion Williamson n'a pas joué la fin de match.

2. Football, Transferts : Badiashile en Une de As

Son nom a été plus évoqué du côté de Rennes ou de Lyon ces dernières semaines. Mais selon le quotidien madrilène As qui en fait même sa Une, le Real Madrid aurait un œil sur Benoit Badiashile, le défenseur central de l'As Monaco qui n'a joué que 16 matches de L1 cette saison. Le quotidien sportif espagnol, qui décrit le jeune Français de 19 ans comme le "nouveau Varane", aurait été repéré par Zinedine Zidane. L'entraîneur du Real Madrid aimerait renforcer sa défense durant l'été en apportant plus de profondeur derrière Varane et Sergio Ramos.

3. Formule 1, Grand Prix De Grande-Bretagne : Positif au Covid-19, Perez forfait

Après un premier test non concluant au coronavirus, Sergio Perez (Racing Point) en a effectué un deuxième, qui s'est malheureusement révélé positif. Le Mexicain, premier pilote de F1 à être testé positif au Covid-19 depuis le début de cette saison, ne sera donc pas au départ dimanche, à Silverstone. "Sergio est physiquement bien et de bonne humeur, mais il devra rester confiné selon les directives des autorités de santé publique compétentes, la sécurité étant la priorité pour l'équipe et le sport", a indiqué l'équipe britannique.

On a aussi retenu pour vous

Football, Premier League : Le barrage d'accession à la Premier League, qui se déroulera mardi à Wembley, sera un duel 100% londonien entre Brentford et Fulham, les deux équipes ayant respectivement éliminé Swansea mercredi et Cardiff.

MLS : Le Philadelphia Union, vainqueur du Sporting Kansas City (3-1) grâce notamment à un doublé de l'attaquant brésilien Sergio Santos, s'est qualifié pour les demi-finales.

Tennis : Le Tournoi ATP et WTA de Rome, habituellement organisé début mai et repoussé au mois de septembre à cause de la pandémie de coronavirus, se déroulera à huis clos, annonce la presse italienne, jeudi.

Golf, PGA : Brooks Koepka, tenant du titre, a pris les commandes du tournoi WGC St. Jude Invitational, au terme d'un premier tour difficile pour l'Espagnol Jon Rahm, nouveau numéro 1 mondial.

Le tweet : La NBA a repris sa saison le genou à terre

Genou à terre pendant l'hymne américain, joueurs, entraîneurs et arbitres de la NBA ont protesté contre les injustices raciales, pour le retour de la grande Ligue nord-américaine.

La vidéo de rattrapage

Wissam Ben Yedder va-t-il rejoindre un club qui ambitionne de remporter la Ligue des champions ? Peut-être... mais pas le PSG, selon la rumeur de ce jeudi. On vous dit tout et on vous donne notre avis, dans votre rendez-vous hebdomadaire. Celui-ci traite aussi de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Alexis Sanchez. Prêts ? On fait le tour, et on fait le tri.

A suivre sur Eurosport

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football, Coupe de France : Paris pour le Grand Chelem, Lyon pour éviter la disette

Une semaine après son sacre en Coupe de France contre Saint-Etienne et pour la dernière finale de la Coupe de la Ligue de son histoire, le PSG, sans Kylian Mbappé, va essayer d'enchaîner pour s'offrir un Grand Chelem national. C'est Lyon qui va tenter de l'en empêcher. L'OL compte ainsi mettre fin à huit années de disette depuis sa victoire en Coupe de France en 2012. Et éviter une première saison sans coupe d'Europe depuis 1997. A quelques jours du retour de la C1, ce duel entre les deux représentants français en Ligue des champions s'annonce en tout cas comme une belle répétition générale.

2. Formule 1, Grand Prix de Grande-Bretagne : Premiers tours de roues à Silverstone

La Formule 1 revient déjà. Ce weekend à Silverstone qui sera privé de ses fans enthousiastes en raison de la pandémie du Covid-19, les pilotes vont disputer le 4e Grand Prix de la saison. Vainqueur des deux dernières courses, Lewis Hamilton va-t-il ajouter à son palmarès une 7e victoire à domicile ? Premiers éléments de réponse ce vendredi avec les essais libres 1 (12h00-13h30) et 2 (16h00-17h30).

