Zidane ciblé, l'affaire Griezmann relancée, le Mondial lancé : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Ligue Europa : Départs manqués pour Rennes et Saint-Etienne

Saint-Etienne et Rennes n'ont pas vraiment réussi leur retour en Ligue Europa. L'ASSE a chuté sur le terrain des Belges de La Gantoise (3-2). Bien trop empruntés défensivement, les Stéphanois ont couru après le score pendant tout le match pour une nouvelle prestation très décevante. De son côté, le Stade Rennais a concédé un nul décevant mais logique face au Celtic Glasgow (1-1).

2. Football, Ligue des champions : Zidane dans le viseur de la presse espagnole

Forcément. Après la claque reçue par le Real Madrid au Parc des Princes (3-0), Zinédine Zidane n'est pas épargné par la presse espagnole ce vendredi. Deux jours après ce revers parisien et alors qu'il tarde à relancer les Merengue, Mundo Deportivo et Marca font leur Une sur lui. Marca estime que Zizou a "perdu son crédit" alors que Mundo Deportivo parle de "crise blanche" et lance que l'entraîneur français du Real est "de plus en plus remis en question".

3. Liga, Griezmann : 14 millions d'euros de commission qui font jaser

D'après El Mundo, 14 millions d'euros de commissions auraient été négociés lors de la signature d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. Le quotidien généraliste espagnol explique avoir eu accès à des mails qui démontrent que l'attaquant français, sa sœur mais aussi son père et son avocat se seraient réparti cette commission. Or ces mails dateraient de mars dernier… ce qui va dans le sens de l'Atlético Madrid. Le club colchonero avait en effet voulu porter plainte car il s'était senti lésé dans cette histoire. Dans un communiqué, il s'était ainsi agacé que "l'accord entre le joueur et le FC Barcelone ait été conclu avant que la clause ne soit réduite de 200 à 120 millions d'euros". De quoi relancer cette affaire ?

On a aussi retenu pour vous

Cyclisme : Alexey Lutsenko (Astana) a remporté en solitaire la Coppa Sabatini après avoir roulé seul sur les 83 derniers kilomètres, jeudi, à Pecciolo.

Golf, PGA Tour : Tom Hoge a pris la tête du classement du Sanderson Farms, après le 1er tour suspendu avant son terme en raison du mauvais temps à Jackson.

NBA : Joe Johnson, 38 ans et sept fois All-Star, fera son retour pour une 18e saison, au sein des Detroit Pistons.

Handball : Le HBC Nantes l'a emporté devant Saint-Raphaël jeudi soir 28-22 en clôture de la troisième journée de Starligue.

Football, MLS : Le défenseur de Minnesota United Brent Kallman a écopé jeudi d'une suspension de dix matches par la Major League Soccer, après avoir été testé positif à un produit dopant.

NFL : Nike a annoncé avoir rompu le contrat qui le liait à Antonio Brown, le receveur de la franchise NFL des New England Patriots, qui fait l'objet d'une plainte pour viol déposée au civil.

La vidéo de rattrapage

Olivier Giroud pourrait partir dès cet hiver. Mais pour aller où ? On vous en dit plus dans le Mercato Buzz !

Vidéo - Giroud sur le départ, un géant européen veut le recruter 01:43

Le tweet qui rappelle que la taille ne fait pas tout

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby : Jour J pour le Japon

C'est parti pour la grand fête mondiale du rugby. Le Japon lance "sa" Coupe du monde. Cérémonie d'ouverture puis le premier match des Japonais contre la Russie sont au programme de cette première journée. Coup d'envoi des festivités à 11h30. Et début du match à 12h35.

Vidéo - L'erreur qui a transformé les Argentins en Pumas 01:07

2. Football, L1 : Nantes veut conserver le podium

A 20h45, Nantes ouvre la 6e journée de Ligue 1 à Strasbourg avec l'espoir de conserver sa place sur le podium malgré la menace de Marseille, dopé par son déplacement heureux à Monaco (4-3) le week-end dernier. Face à une équipe strasbourgeoise toujours à la recherche de sa première victoire en championnat cette saison, les Canaris peuvent même prendre la tête - au moins provisoirement - en cas de succès en Alsace.

3. Tennis, Laver Cup : C'est parti pour le show

Les hostilités commencent ce vendredi à Genève. Dominic Thiem, Fabio Fognini et Stefanos Tsitsipas seront alignés en simple côté européen, respectivement face à Denis Shapovalov, Jack Sock et Taylor Fritz pour l'équipe du reste du monde. Roger Federer jouera lui le double en dernier match en soirée au côté d'Alexander Zverev contre la paire Sock-Shapovalov.

