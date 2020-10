Scientifiques, dirigeants, représentants d'établissements, sportifs : ils sont 90, dont Zinedine Zidane, à avoir signé une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, à l'initiative de l'Union Sport et Cycles. Le but ? Réclamer la réouverture des salles de sport, interdites aux plus de 18 ans dans les villes classées en alerte renforcée ou maximale. "Nous, professionnels de l'encadrement de l'activité physique et sportive, sportifs de haut niveau et professionnels de la santé, déplorons la stigmatisation des lieux de pratique d'activité physique et sportive comme vecteurs de propagation de la pandémie actuelle", peut-on lire dans cette tribune.