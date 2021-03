Sale soirée pour Maé-Bérénice Méité. Une trentaine de secondes à peine après avoir débuté son programme court, la Française (26 ans) a chuté sur une tentative de triple boucle piqué. Quand elle s'est relevée, elle ne pouvait plus prendre appui sur sa jambe gauche et n'a pas été en mesure de poursuivre sa prestation. Elle a quitté la glace en larmes après avoir tant bien que mal rejoint le bord de la piste. Quelques minutes plus tard, la Fédération internationale de patinage (ISU) a officialisé son forfait en raison d'"une blessure lors d'une chute sur un triple boucle piqué".

Je veux revenir forte

Puis la Fédération française des sports de glace (FFSG) a indiqué en début de soirée sur les réseaux sociaux que Méité "souffre d'une rupture du tendon d'Achille". "Je n'ai pas encore de diagnostic définitif, mais les médecins suspectent une rupture du tendon d'Achille. Je me sens bien mentalement. Je prévois de rentrer en France demain (jeudi) pour me soigner. Je veux revenir forte", a précisé la patineuse aperçue en tribunes dans la soirée, le pied immobilisé dans une attelle, selon des propos rapportés par l'ISU.

Méité était la seule patineuse française en lice dans l'épreuve dames. Son abandon implique que l'équipe de France n'obtiendra pas de quota olympique pour les Jeux de Pékin dans la catégorie dames à l'issue des Mondiaux-2021, qui en délivrera le gros. Une éventuelle qualification passera par une ultime compétition sélective, le Trophée Nebelhorn, à Oberstdorf, en Allemagne, du 22 au 25 septembre prochain. Six derniers sésames y seront distribués.

