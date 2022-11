Vainqueur du Grand Prix de France à Angers samedi, Adam Siao Him Fa a opéré une grande révolution cet été pour franchir un nouveau palier, avec un programme libre de feu et un podium européen dans le viseur. "C'est une année de transition, j'entame un cycle olympique. J'ai décidé de prendre un nouveau départ pour évoluer davantage", explique le jeune homme de 21 ans, quatre fois vice-champion de France derrière Kevin Aymoz, 14e aux aux Jeux Olympiques de Pékin et 8e aux Mondiaux de Montpellier en mars.

Après être passé entre les mains de Brian Joubert puis Laurent Depouilly, il a quitté en mai la patinoire de Courbevoie pour aller s'entraîner à Nice avec Cédric Tour et Rodolphe Maréchal, et faire un gros travail sur ses deux programmes avec le chorégraphe Benoît Richaud. Et cela fonctionne: après les Masters à Villard-de-Lans, il vient de devenir le premier Français à s'imposer sur le circuit des Grands Prix dans la catégorie hommes depuis la dernière victoire de Joubert en 2009. A chaque fois grâce à un programme libre enthousiasmant, qui combine difficultés techniques et recherche artistique. Longtemps concentré sur la technique, il aspire en effet à devenir "complet sur la glace".

Sauter et bien bouger

Adieu "les programmes assez funs" sur des musiques de Star Wars ou des Daft Punk: "Je voulais vraiment poser un pied dans la compétition en disant: maintenant c'est un nouvel Adam, voilà ce que je peux présenter." Ainsi, ses programmes court et long "racontent une histoire, avec une continuité entre eux, ce qui ne s'est jamais fait". Un amour qui se déchire dans le court, entre haine et incompréhension. Mêmes notes et mêmes gestes pour débuter le long, avec une reprise de la chorégraphie à l'envers, pour remonter le temps et trouver la rédemption. "Je veux vraiment montrer qu'on peut sauter et bien bouger."

De quoi viser le titre aux championnats de France en décembre -- en espérant qu'Aymoz, qui soigne une blessure à une cheville, puisse se défendre -- et un podium européen en janvier en Finlande. "Je vois compétition après compétition mais je l'ai dans un coin de ma tête", reconnaît-il, tout en assurant que l'absence des patineurs russes, exclus depuis l'invasion de l'Ukraine, ne change rien. "On peut être 30, ou 10, ou trois, ça sera pareil. C'est une compétition contre moi-même."

Pas de limites

Et au-delà de l'Europe, "le niveau est en train de monter en flèche", note Siao Him Fa. Certes, l'Américain Nathan Chen a repris ses études et l'icône japonaise Yuzuru Hanyu, double champion olympique (2014, 2018), a mis fin à sa carrière. Mais la relève est plus qu'assurée avec l'ascension fulgurante de l'Américain Ilia Malinin, qui est devenu cette saison, à 17 ans, le premier homme à réussir un quadruple axel en compétition. "Il y en a qui essaient de plus en plus de difficultés, que ce soit le quadruple axel, des combinaisons quadruple/quadruple ou encore essayer des quintuples. On va y arriver très prochainement. C'est une bonne chose, il n'y a pas de limites", assure Siao Him Fa.

Pour lui, le quadruple axel n'est pas pour tout de suite, mais ça viendra "très certainement": "Si j'ai envie de le travailler, je le ferai hors saison. C'est quand même un gros risque, quatre tours et demi, il faut que le corps puisse encaisser le choc, que ce soit la puissance ou la réception. Et il faut se préparer mentalement." Pour l'instant, "je veux vraiment patiner propre, avec les quadruples sauts que je sais faire. En rajouter un ou deux, ça viendra assez vite. Mais en même temps, je dois être capable de montrer qu'artistiquement parlant, je peux bien bouger".

