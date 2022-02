Quatre ans après, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont repris leur bâton de pèlerin pour décrocher, enfin, le titre ultime qui manque à leur palmarès. Si Pyeongchang s’était conclu sur une note amère, l’aventure pékinoise a été lancée sur un immense sourire. Et une mise au point. Samedi soir sur la glace, les deux Français ont survolé la danse rythmique et leur programme dédié aux danses urbaines, parfait, leur a permis de battre le record du monde (90,83 contre 90,03).

Ad

Pékin 2022 "Ils ont sorti le programme qu'il fallait" : Cizeron et Papadakis grands favoris pour l'or IL Y A 4 HEURES

Sur des airs de John Legend, “Made to Love”, “U Move, I Move”, les vice-champions olympiques ont largement dominé leurs principaux adversaires, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, grâce à un savant dosage de grâce, perfection et audace artistique. Le couple russe est d'ailleurs le seul à les avoir battus depuis les Jeux de 2018, au coeur d'une Olympiade perturbée par la pandémie. C’était à Graz, aux Championnats d’Europe 2020.

Sinitsina et Katsalapov ont cette fois terminé deuxièmes, avec une note de 88,85 points. A la troisième place, on retrouve le duo étatsunien Madison Hubbell et Zacharie Donahue, avec 87,13 points. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron seront de retour sur la glace lundi (2h15 heure française) pour l'épreuve de danse libre. Avec l'or en point de mire. Plus que jamais.

"C'est une revanche sur le passé" : Papadakis et Cizeron satisfaits après leur programme court

Pékin 2022 "C’est une petite revanche" : Papadakis et Cizeron savourent leur entame parfaite IL Y A 5 HEURES