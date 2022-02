Le podium et le résultat final de l'épreuve par équipe se fait attendre. Toujours et encore. Prévue mardi, la cérémonie de remise des médailles qui doit consacrer l'équipe russe, vainqueur, n'a toujours pas été organisée. Selon Associated Press, Reuters et divers médias russes, le cas Kamila Valieva poserait problème.

Le CIO a dans un premier temps avancé des raisons "juridiques", son porte-parole Mark Adams précisant rapidement : "Tout le monde fait son possible pour régler cette situation le plus rapidement. Il y a des sportifs qui ont gagné des médailles qui sont concernés. Parfois les problèmes juridiques peuvent prendre du temps à régler", a déclaré Mark Adams, le porte-parole du CIO lors du point-presse quotidien à Pékin.

Selon AP, notamment, la sensation Kamila Valieva serait au coeur de la tourmente. La patineuse russe, âgée de 15 ans, aurait fait l'objet d'un contrôle antidopage positif avant le début des Jeux Olympiques. Une information également rapportée par la presse russe. Mercredi, Valieva était à l'entrainement, à la veille du début de la compétition individuelle.

Lors de son point-presse quotidien Mark Adams n'a pas coupé aux questions sur cette affaire. Il a indiqué qu'il n'avait "aucun commentaire à faire" sur "une situation qui a toutes sortes d'implication" et a qualifié de "spéculation totale" les informations selon lesquelles il s'agissait d'une affaire de dopage.

L'International Testing Agency (ITA), compétente pour procéder à des contrôles sur les sites des épreuves des JO, a de son côté publié un communiqué pour expliquer qu'elle n'avait pour l'heure aucune annonce à faire. "L'ITA est consciente des différents articles qui circulent concernant le report de la cérémonie de remise des médailles pour l'épreuve de patinage artistique par équipe aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022. Toute annonce liée à ces événements serait toujours publiée sur le site Internet de l'ITA et ne ferait l'objet d'aucun autre commentaire. Aucune annonce de ce type n'a été publiée à ce stade", a indiqué cette instance.

