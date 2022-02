Le temps s'est arrêté sur la patinoire du palais omnisport, quand elle s'est présentée pour son programme court. Kamila Valieva, 15 ans, aurait dû être au centre des attentions parce qu'elle est la (très) jeune prodige du patinage mondial, parce qu'elle est détentrice du record du monde du programme libre et du score total depuis octobre dernier, et du programme court depuis novembre. Au lieu de ça, c'est pour un contrôle positif au dopage, qui lui a valu une suspension provisoire avant que cette dernière ne soit levée, qu'elle a attiré tous les regards. Parce qu'elle n'aurait pas dû être là ce mardi, tout simplement.

Naturellement, Valieva, prise dans une véritable tempête médiatique, n'a pu exercer avec la même légèreté qu'à son habitude. Avec une immense pression sur les épaules, la Russe a paru moins fluide, moins facile, avec un accroc pour démarrer, un retournement sur son triple Axel et une crispation en réception du triple boucle piqué. Suffisant, toutefois, pour dominer cette épreuve.

Les larmes de Valieva

Avec un score de 82,16, elle a réalisé sa plus mauvaise prestation de la saison sur un programme court, alors qu'elle avait dépassé le seuil des 90 points lors de ses deux dernières compétitions. Mais elle a devancé sa compatriote Anna Shcherbakova, deuxième, de deux points (80,20), et la Japonaise Kaori Sakamoto d'un peu plus de deux longueurs (79,84).

Valieva a donc tenu la pression, jusqu'à s'effondrer en larmes à la fin de son programme. La Russe, qui a déjà remporté le titre par équipes à Pékin, n'avait été autorisée à concourir que lundi après-midi par le Tribunal arbitral du sport, qui ne s'est toutefois pas prononcé sur le fond de l'affaire, un contrôle positif datant du 25 décembre mais notifié seulement mardi dernier. Le programme libre aura lui lieu jeudi soir. Avec, en fond, les mêmes problèmes éthiques.

