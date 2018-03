Aurélie et Alexandre Réard triomphent au Cercle Clichy-Montmartre

Le 26 février dernier, Alexandre Réard, 33 ans, joueur du Team Unibet, remportait le MonsterStack du Winamax Poker Tour. 751 entrées ont été comptabilisées sur ce tournoi à 410€ l’entrée. Il a devancé Alexandra Meyobeme (2e, 34 000€) et le Belge Jérome Sgorrano (3e, 24 160€). Il a empoché 50 000 euros. Le joueur apparait ces derniers mois comme l’un des meilleurs joueurs de tournoi français. Il faut dire qu’Alexandre Réard possède une solide expérience en Live. Il a fait ses armes au sein de l’Aviation Club de France. Un lieu qui va d’ailleurs devenir le futur club de jeux du groupe Barrière en 2018.

En novembre 2017, Alexandre Réard avait déjà réalisé une performance de choix sur le High Roller des World Series of Poker Circuit Events avec une belle deuxième place pour un gain de 95 000 euros. En septembre 2017, il avait aussi terminé deuxième de l’APO 1000 pour 15 500 euros. Au total, il cumule 1.6 million de dollars de gains en tournoi.

En couple avec Alexandre Réard, Aurélie a aussi brillé sur le festival du Winamax Poker Tour. Elle a remporté le tournoi 6-max pour 32 000 euros, soit le plus gros gain de sa carrière jusqu’à présent. Sur cet événement, 192 joueurs étaient en lice. A noter, la 3e place d’Alexandre Amiel. Aurélie Quelain enregistre sa deuxième victoire live sous le nom de Réard après un succès à Gujan-Mestras sur le Texapoker Championship. Elle cumule 300 000 dollars de gains en tournoi. La joueuse a accumulé une solide expérience après avoir fréquenté les cercles de jeux parisiens. Elle a également été membre durant une année du Team Pro Winamax. Cela fait maintenant qu’Alexandre et Aurélie sont en couple et mariés depuis 1 an. Ils sont joueurs pro depuis 2013/2014.

Photo de Une : Copyright Cercle Clichy Montmartre