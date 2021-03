Ces derniers mois, l’activité aux tables de poker en ligne est très active en raison de la quasi inexistence des tournois Live en ce moment en Europe. Le week-end dernier, 354 entrants ont été comptabilisés sur le Day 1A et le Day 1B et 265 sur le Day 1C qui était au format turbo. Au total 619 entrants ont donc pris part à cet événement en ligne dont le droit d’entrée était de 1.050$. Une belle affluence. A l’entame du Day 2 qui avait lieu dimanche, 92 survivants étaient en lice et le Français Julien Sitbon était dans le peloton de tête puisqu’il figurait en 3e position au niveau du Chipcount.