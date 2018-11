Les tournois de poker de retour à Paris en 2019

Le 26 septembre dernier, devant l’entrée du Cercle Clichy-Montmartre, pour les passionnés de poker, c’est la douche froide. Le lieu est fermé suite à une injonction du service des courses et jeux ! La mauvaise gestion des jeux de contrepartie est en cause. Le temple parisien du poker est donc fermé et trois repreneurs sont d’ailleurs en lice pour faire revivre l’établissement. La réouverture du lieu se fera sous de nouvelles règles et avec un nouveau statut.

En effet, une nouvelle législation a été mise en place depuis janvier 2018. Le ministère de l’intérieur voulait mettre fin au statut associatif qui régissait les cercles de jeux. Des clubs de jeux vont donc ouvrir dans les prochains mois mais avec un statut qui sera proche de celui des casinos. Le ministère de l’intérieur sera très vigilant sur les problématiques de sécurité, de traçabilité des fonds et ou encore d'addiction des joueurs. La loi prévoit aussi que les clubs de jeux pourront aussi proposer du pari sportif.

Le Paris Elysées Club déjà ouvert

Plusieurs clubs de jeux devaient devraient donc être inaugurés dans la capitale. Le Paris Elysées Club, rue Marbeuf, a déjà ouvert ses portes depuis avril 2018 mais il ne propose que des tables de Cash Game sur des limites assez élevées d’ailleurs. En ce moment, il y a d’ailleurs une grosse affluence. L’Imperial Club Paris sera inauguré au mois de décembre 2018, dans le 13e arrondissement de Paris. Il proposera lui aussi surtout du Cash Game. Les jeux de contrepartie seront surtout mis à l’honneur.

Les ouvertures des groupes Barrière et Ardent sont très attendues

Les ouvertures qu’attendent avec une grande impatience les joueurs sont celles du Club Barrière sur les Champs Elysées et celle du groupe belge Ardent. Ces deux lieux doivent ouvrir au premier semestre 2019. Barrière a déjà prévu de placer 20 tables de poker environ. Lucille Denos, organisatrice du célèbre Barrière Poker Tour devrait proposer plusieurs tournois de poker. Le groupe Barrière dispose d’un vrai savoir-faire en matière de poker.

Le groupe belge Ardent qui doit aussi ouvrir un établissement au premier semestre 2019. Il sera situé Boulevard Murat, à quelques encablures du Parc des Princes. Il devrait aussi proposer une belle offre de poker. Ce club de plus de 1000 m2 vise à séduire les amateurs de beau jeu et de belles structures.