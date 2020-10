Ami de Neymar, Gerard Piqué est aussi un fondu de poker. L’an dernier, on a pu voir le joueur de Barcelone aux tables hautes limites de l’EPT, au Casino de Barcelone. La ville est l’une des destinations parmi les plus prisées des joueurs. Il faut dire que la destination ne manque pas d’atouts avec ses plages, son patrimoine et son climat agréable. En 2019, Gérard Piqué avait empoché 352.950 euros de gains après avoir fini à la deuxième place du Single Day High Roller de l’EPT Barcelona. Il s’agissait d’un tournoi High Stakes puisque le buy-in de s’élevait à 25.000 €. Lors de ce tournoi Gerard Piqué a battu son coéquipier du FC Barcelone Arturo Vidal, qui avait fini 5e pour 134.460€. Il y a plusieurs années, Javier Pastore, ancien joueur du PSG avait aussi pu parler de sa passion du poker à l’occasion d’une interview . Il est amateur de Cash Game dans des Home Game.

Côté français, on compte aussi des amateurs comme Jérôme Rothen, ex joueur du Paris Saint-Germain et actuellement consultant télé. Il a eu l’occasion de jouer en 2014 le World Poker Tour National de Cannes. « Je joue au poker depuis une dizaine d’années. J’ai découvert le jeu en regardant les diffusions du WPT sur Canal Plus. Lorsque je jouais au PSG, lors des mises au vert avant les matches, je me suis mis à jouer régulièrement avec 6 ou 7 joueurs de l’équipe ». Autre fan de poker, Camel Meriem est un ancien joueur qui tient bien les cartes. Pendant plusieurs années, Vikash Dhorasoo a aussi joué le rôle d’ambassadeur d’un site de poker en ligne.