Romain Nussmann : « Avec NutsR, l’idée était de créer notre PSG du Poker »

NutsR, nouveau venu dans le paysage du poker français, est un projet atypique qui mêle apprentissage du poker vers l'excellence et travail de groupe. Connu depuis plusieurs mois des passionnés de poker grâce à leur chaîne Twitch, le projet NutsR prend de l'ampleur, alors nous avons échangé avec Romain Nussmann, joueur de poker professionnel depuis de nombreuses années et fondateur du centre.

Pouvez-vous nous dire ce qu'est NutsR ?

En tant qu'ancien sportif de haut niveau, et ayant fait de la compétition dans le e-sport electronic, lorsque j'ai pris la décision de vouloir atteindre le très haut niveau au poker, j'ai cherché le meilleur moyen pour réussir cet objectif. Malheureusement, il n'existait aucune structure, aucune solution à cela à l’image de ce que l’on peut retrouver avec les centres de formation et d’entraînement sportifs. On a donc décidé, avec mon associé, de créer notre PSG du poker. Pour améliorer nos performances et créer le meilleur environnement possible pour le joueur de poker, nous nous sommes installés en Asie, en privatisant un hôtel haut de gamme de 1.500m² afin de pouvoir accueillir jusqu'à 35 joueurs. Un staff complet est dédié à l'équipe des joueurs : cuisinier, agents d'entretien, gestionnaire du risque, conseiller, coach technique, sportif et mental. On s'est beaucoup inspiré des centres de formation de football déjà existants. NutsR permet de jouer au poker de manière optimale.

Quels sont les atouts de NutsR ?

Les principaux atouts de NutsR, et qui sont aujourd'hui uniques au monde, sont la transmission des compétences clés pour exceller dans une discipline très compétitive et le fait d'avoir créé une cohésion d'équipe entre tous les joueurs. C’est une aventure humaine incroyable. Je coach depuis plus de 12 ans, avec aujourd'hui plus de 12.000 heures de pratique et de recherche dans la performance à accompagner les joueurs pour leur permettre d’atteindre leur potentiel maximum. Au-delà des compétences techniques, je me concentre à apprendre aux joueurs à changer de perception face aux erreurs et ne plus en avoir peur. Il faut appréhender les erreurs comme des opportunités pour progresser. Mon objectif principal est de pousser quotidiennement mes élèves à se dépasser, se mettre dans le rouge et se challenger.

Pourquoi avoir lancé une chaine Twitch ?



Pulsar a rejoint NutsR l'été dernier, et c'est l'un des plus gros twitcheur français qui en est maintenant à sa 5eme année de Twitch. Le Twitch est un excellent moyen pour partager sa passion et être au cœur même d'une communauté. Cette valeur au sein de NutsR qui nous est très cher, qui est l'esprit d’équipe, la cohésion de groupe. Elle se combine parfaitement avec Twitch et cette idée de partage. L'equipe Nutsr a donc trouvé ça naturel que d'aller encore plus loin en créant une équipe de twitcheur NutsR. Chez NutsR, nous pensons que le joueur de poker aime le poker avant tout pour s'amuser. Et le fait d'appartenir à une communauté, ainsi que de pouvoir directement échanger avec nous lorsque nous jouons en live avec eux répond directement à leurs envies.

Comment expliquez-vous le succès de votre Twitch ?



Je pense que les joueurs qui composent notre communauté actuelle veulent partager leur passion avec des joueurs de poker qu'ils respectent et admirent en passant de bons moments. Nous répondons à la quasi-totalité des questions de notre communauté. Nous pensons, avant tout, au bien-être de notre communauté, quitte à ce que cela nous amène à moins bien jouer au poker. De plus, le fait de permettre à notre communauté de pouvoir nous retrouver sur la plateforme interactive du discord NutsR, offre la possibilité à n'importe quel joueur de pouvoir discuter avec des joueurs de poker expérimentés. Nous apportons beaucoup d'importance à ce que toute notre communauté de poker puisse sentir cette proximité avec nous et partager un maximum de moments agréables. Nos Twitch sont donc un moyen de partage, d'apprentissage du poker dans une ambiance bienveillante, avec la possibilité d'interagir avec l'équipe NutsR. De très nombreux joueurs de poker amateurs émettent ce désir de pouvoir discuter directement avec des bons joueurs de poker. On essaie de les accompagner, de les aider, de leur proposer de faire partie de NutsR au travers de notre communauté. Notre réussite est un ensemble de tous ces facteurs. Nous sommes simplement nous-mêmes, dans le but de partager au maximum nos valeurs et notre bienveillance.



www.nutsr.com

