Rozvadov, la nouvelle place forte du poker en Europe

On ne peut pas dire que Rozvadov soit particulièrement bien desservi ! Situé au milieu de la campagne tchèque, à presque deux heures de voiture de la capitale Prague, Rozvadov est un village comme il en existe des centaines, situé près de la frontière allemande. C’est l’un de ses atouts. Rozvadov compte deux casinos : le King’s, un bâtiment qui ressemble à un vaste hangar. A la surprise générale, Rozvadov a réussi a attirer des milliers de joueurs venus de toute l’Europe.

Depuis un peu plus de trois ans, le Casino King’s est sous le feu des projecteurs. La raison du succès ? « Les multiples investissements réalisés par Leon Tsoukernik, le propriétaire du lieu », explique Pierre Laforge, observateur avisé du monde des jeux et fondateur du site Excelsior.be. Le casino a su attirer des stars comme le joueur français ElkY et a proposé des parties en hautes limites. Les parties sont même retransmises en direct sur Facebook. De plus, des infrastructures hôtelières se sont développées. L’accueil des joueurs est vraiment un point fort de la destination.

Le staff du Casino est très compétent. Tous les croupiers ainsi que les floor ont une approche très professionnelle de leur travail, permettant toujours un déroulement parfait des parties. Même dans des parties avec un faible droit d’entrée, les joueurs se sentent plutôt valorisés.

Le casino organise aussi régulièrement des tournois avec le label des WSOP, la prestigieuse franchise américaine. Les tournois font le plein. En 2017, le tournoi Colossus, a enregistré par exemple 4 115 participations ! Une grosse affluence.

Il y a quelques jours, Amar Begovic a remporté le tournoi principal des WSOP International Circuit Rozvadov. Pour son succès sur le tournoi principal à 1650€, il a empoché 220 000€ et une bague WSOPC, ainsi qu’un siège pour le WSOP Global Casino Championship 2018 qui garantira un million de dollars de prizepool. 796 joueurs étaient sur la ligne de départ de ce tournoi. Dans les mois et les années à venir, Rozvadov va certainement consolider sa position.