En septembre 2019, Sarah Herzali figurait en table finale du MegaPoker Festival qui s’était disputé à la Grande Motte. Cette fois, c’est sur les tables de poker online qui la joueuse s’est illustrée sur PMU Poker, la room de son sponsor. La joueuse a commencé la finale finale en tête du classement provisoire, avec un stack très conséquent.

Un succès de plus pour Sarah Herzali

Sur cet événement online, 1.400 entrants ont été comptabilisés sur la phase 1, puis 223 inscrits sur la phase 2. Sarah Herzali a pu briller en direct sur la chaîne Twitch de PMU Poker. Joueuse de Live, Sarah Herzali a eu l’occasion de briller sur les tables de poker en ligne. En mai 2020, elle avait par exemple remporté un tournoi des FPO Online.

Sarah Herzali bientôt de retour en Live

Dans les semaines qui viennent les tournois de poker live vont redémarrer et à n’en pas douter Sarah Herzali et le Team Pro PMU Poker devraient participer aux différents événements. D’autant plus que la room dispose de son propose circuit qui s’appelle le France Poker Open en partenariat avec TexaPoker, un organisateur de tournoi très réputé. A noter que chaque année, PMU Poker organise une compétition pour désigner un joueur prometteur qui incarne souvent l’avenir du poker . Il s’agit du challenge Pro Dream. Ce concours permet d’intégrer la team Pro PMU Poker et de disputer les plus beaux tournois du circuit (Paris, Las Vegas, Cannes ou Marrakech). Cette compétition comprend en 4 étapes. Le vainqueur décroche un contrat d’une valeur de 50 000€.