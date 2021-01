Rallye raid

Dakar : Hubert Auriol, le Dakar et l'Afrique au coeur

DAKAR - Emporté par la maladie dimanche, Hubert Auriol restera une grande figure de l'épreuve et ses paysages ensablés qu'il aimait. Au départ de la première édition, vainqueur en moto et en auto, directeur du plus grand rallye-raid du monde, il laisse une empreinte indélébile.

