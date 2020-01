L'Espagnol Carlos Sainz (Mini) s'est adjugé la dixième étape du Dakar. Le voilà toujours plus seul en tête du classement général, à deux journées de la fin de la course. L'Espagnol a profité des erreurs de navigation de ses poursuivants Stéphane Peterhansel (Mini) et Nasser Al-Attiyah (Toyota), qui ont perdu respectivement 11'48'' et 17'46''sur le leader.

Au général, le double vainqueur de l'épreuve, qui était talonné par Al-Attiyah au départ de l'étape, devance désormais le tenant du titre de 18'10'' et "Peter" de 18'26''. Novice sur le Dakar, Fernando Alonso (Toyota) a perdu plus d'une heure après avoir été victime d'un double tonneau après quelques kilomètres. A cause de vents violents, l'étape du jour a été interrompue au km 345 et les temps arrêtés au 223e km de la spéciale.

Brabec s'envole chez les motos

Du côté des motos, c'est L'Espagnol Joan Barreda (Honda) qui s'est imposé avec une minute d'avance sur Ricky Brabec. Honda s'offre un triplé avec la troisième place de l'Argentin Kevin Benavides. Au classement général, Brabec accentue encore son leadership et compte désormais 25 minutes d'avance sur son dauphin Pablo Quintanilla (Husqvarna).