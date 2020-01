Des innovations pour favoriser l'équité

Un roadbook distribué le matin

Grande nouveauté de cette 42e édition: sur six étapes, le roadbook sera distribué aux concurrents le matin-même de la spéciale, et non plus la veille au soir. Objectif: niveler les différences de préparation entre concurrents et redonner plus de place à la navigation en temps réel. "On ne se rend pas compte mais c'est une révolution dans le milieu. Chacun devra s'adapter", affirme David Castera, le nouveau patron du Dakar.

Des points stops obligatoires

Pour toutes les catégories de véhicules, la course sera stoppée pendant 15 minutes sur les spéciales de plus de 300 km, afin de "vérifier les appareils de sécurité, les appareils GPS, donner à boire et à manger aux concurrents", détaille David Castera. A cette occasion, les pilotes pourront également livrer à la presse leurs premières impressions sur leur course.

Étapes "super-marathon"

Sur deux étapes, les motos et les quads n'auront droit qu'à 10 minutes de mécanique à l'arrivée du bivouac avant de repartir pour l'étape du lendemain. L'idée est de faire baisser la vitesse des motards en les forçant à gérer l'endurance et l'économie de leur machine, notamment l'usure des pneus. "Il y a une vraie volonté de réduire un peu le rythme des premiers pilotes. La course moto va très vite. On essaye un peu de calmer la fougue de ces pilotes-là", explique David Castera. "C'est une direction qu'on va prendre pour les années futures."