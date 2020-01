José Ignacio Cornejo Florimo pensait pouvoir remporter sa toute première course dans le Dakar. Mais le Chilien a finalement conclue la quatrième étape ce mercredi à onze petites secondes de Sam Sunderland. De son côté, l'Argentin Kevin Benavides, qui a lui aussi un temps espérer passer la ligne en première position, termine finalement à 46 secondes du vainqueur du jour. Vingt secondes plus loin, on retrouve Ricky Brabec, qui conserve son fauteuil de leader.

"Je m’attendais à pire en ouvrant la piste, ce n’est pas si mal, a affirmé, sur le site officiel du Dakar, l'Américain qui voit cependant Kevin Benavides revenir à deux minutes trente au général. Je vois que mes coéquipiers sont là, à la fois Kevin et Nacho. J’ai fait un bon boulot, spécialement en roulant avec Nacho. Mais c’était une longue journée, on peut même dire épuisante. J’espère qu’en partant un peu derrière, ce sera un peu plus reposant demain (jeudi). Ce n’était pas facile au niveau de la navigation, spécialement sur les 100 derniers kilomètres."

Blessé à un poignet, Xavier de Soultrait abandonne

Chez les Français, Johnny Aubert a terminé l'étape du jour en neuvième position, à quatre minutes de Sam Sunderland. Pour sa part, Xavier de Soultrait, blessé à un poignet mardi, a dû jeter l'éponge. Yamaha perd son deuxième pilote après l'abandon d'Adrien Van Beveren.