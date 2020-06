DAKAR 2021 - Alors que la pandémie de Covid-19 a empêché les organisateurs d'étendre le parcours aux pays voisins, la 43e édition du prestigieux Rallye-raid se déroulera intégralement en Arabie Saoudite. Les organisateurs ont concentré leurs efforts autour de plusieurs axes : la sécurité, la nouveauté et l'égalité.

Sécurité renforcée sur des spéciales inédites, complètes et valorisant la navigation : tels seront les maître-mots de l'édition 2021 du Dakar, la deuxième en Arabie Saoudite, du 3 au 15 janvier. Le parcours du rallye-raid, dévoilé jeudi par son organisateur ASO, prend la forme d'une boucle autour de Jeddah, dans les terres puis le long de la côte. Direction d'abord l'Est puis le Nord, avec une journée de repos à Ha'il le 9 janvier, avant de redescendre le long de la mer Rouge.

Figureront au programme des douze jours de course, conçue comme un "tour des déserts", la traditionnelle étape marathon (sans assistance mécanique extérieure le soir venu) et deux étapes en boucle. "On a exploité toute l'Arabie Saoudite", assure David Castera, le directeur du Dakar, à l'AFP. "Le pays est tellement grand qu'on a réussi à ne reprendre que 50-100 km du parcours de l'an dernier".

Un Dakar étendu aux pays alentours ? Ce n'est que partie remise

A défaut d'avoir pu élaborer le parcours sur place, ses équipes ont composé "kilométrages, points d'assistance, points de pause, hélicoptères" grâce aux images satellite, affirme le patron de l'épreuve. "Lors de chaque étape, on retrouve un peu de tous les ingrédients. On a essayé de garder les dunes, les parties techniques et les parties rapides un peu tous les jours", poursuit l'ancien motard et copilote.

La crise du coronavirus a contraint les organisateurs, arrivés en Arabie Saoudite en 2020 avec l'intention de s'étendre aux pays voisins, à revoir leurs plans pour 2021. "On avait tracé un Dakar avec d'autres pays. Malheureusement, la semaine du confinement, on devait partir pour une tournée. On n'a pas pu le faire, donc on a été obligé d'abandonner notre projet pour cette année", ne cache pas David Castera, patron de l'épreuve.

"Ca n'est que partie remise, promet-il. On a trois pays autour qui sont demandeurs et correspondent à l'ADN du Dakar : l'Oman, les Emirats arabes unis et la Jordanie". Après l'Afrique et l'Amérique latine, l'installation du Dakar en Arabie Saoudite, critiquée pour ses manquements aux droits de l'Homme et misant sur le sport et le tourisme pour changer son image, avait fait controverse. La course doit rester dans la région pour les quatre prochaines années au moins.

Si Castera estime "qu'il faut attendre le mois de septembre pour prendre de vraies décisions" concernant les mesures sanitaires qui s'appliqueront sur le bivouac, il prédit déjà un nombre d'inscriptions en berne. Dans un contexte de crise économique, "chercher des sponsors va être plus difficile", anticipe l'ancien participant. "Il faut s'attendre à une baisse des concurrents pour les deux années qui arrivent (...) ceux du milieu de plateau, qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui se faisaient aider".

Contraindre les pilotes à "lâcher les gaz" pour plus de sécurité

Après les décès cette année de deux motards, le Portugais Paulo Gonçalves et le Néerlandais Edwin Straver, la sécurité des motos et des quads fera aussi partie des leitmotivs de la 43e édition. Le port du gilet airbag sera obligatoire dans les catégories les plus vulnérables, des alertes sonores préviendront les pilotes qu'ils approchent d'un danger et leur vitesse pourra être limitée à 90 km/h dans certaines zones à risques.

La réduction de la performance des motos, elle aussi retardée par la pandémie, est reportée à 2022 mais le parcours sera déjà moins rapide que le précédent. Les pilotes disposeront également de moins de pneus et ne pourront pas réparer leurs engins en cours de journée. "On fait en sorte qu'ils aient à gérer leur machine et, pour gérer, il faut un peu lâcher les gaz", explique Castera.

Les autres nouveautés concernent la navigation. Après une expérimentation en 2020, le roadbook indiquant le parcours aux participants sera systématiquement distribué le matin des spéciales plutôt que la veille au soir. "Il y a des montres connectées, des téléphones, des petits GPS, plein de choses, il fallait qu'on enlève la possibilité d'avoir accès à ces formes de triche", justifie le patron du Dakar. "C'est à l'instinct pur et à chacun d'arriver à lire et à comprendre à la première lecture une note de roadbook. (...) Ca remet tout le monde un peu à égalité".

Jusque-là sur papier, ce fameux roadbook entame sa mue vers une version électronique sur tablette. Contre-pied à cet élan de modernité, une course pour nostalgiques voit le jour : Dakar Classic jugera la régularité plutôt que la rapidité entre des répliques de voitures et camions conçus avant 2000 et ayant participé à l'épreuve pendant ses heures de gloire.

