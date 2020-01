Les jours se suivent et se ressemblent pour Carlos Sainz. Comme après l'étape entre Neom et Al Ula, l'Espagnol, vainqueur ce jeudi, figure toujours en tête du classement général. Alors qu'il possédait trois minutes d'avance sur son rival qatari avant le début de la course, l'Espagnol a quasiment doublé son écart grâce à sa performance du jour, pleine de panache. En effet, il devance désormais Nasser Al-Attiyah, à 05'59'' et relègue déjà Stéphane Peterhansel, victime d'une creuvaison ce jeudi, à 17'53''.

« On a pris trois minutes, on a attaqué très fort à la fin, s'est réjoui Carlos Sainz à l'issue de la course sur le site officiel du Dakar. Je suis très content parce que la voiture marche très bien. J’ai eu une crevaison en début de course, mais j’ai réussi à revenir. Je fais de mon mieux, mais en ouvrant la piste demain (vendredi) ce sera peut-être l’inverse qui se passera. »

Toby Price et Ricky Brabec sont les deux grands gagnants du jour dans la catégorie moto. Si l'Australien s'est imposé ce jeudi, il a également pris la deuxième place du classement général, profitant de la neuvième position de Kevin Benavides (à 12'15'' de Price). De son côté, l'Américain a conforté son statut de leader. En effet, il mène la danse avec désormais neuf minutes d'avance sur son nouveau dauphin. Quant à l'Argentin, il possède plus de onze minutes de retard après l'étape de jeudi.

Quelques minutes après la course, Ricky Brabec a fait part de sa satisfaction sur le site officiel du Dakar. "Aujourd'hui, c’était sablonneux, il y a eu beaucoup de hors-piste, dans un style impressionnant, a-t-il noté dans un premier temps. On s’est retrouvé à rouler en groupe pendant presque toute la journée, c’était assez sympa. Toby a réussi à nous lâcher sur la fin, il a gagné quelques minutes. Mais demain (vendredi) ça risque d’être difficile, on verra bien ce qui se passera."

Nouvelle désillusion, en revanche, pour Sam Sunderland. Après avoir perdu la première place mercredi lors de la quatrième étape à la suite d'une décision des commissaires qui lui ont reproché un excès de vitesse, le Britannique a dû abandonner ce jeudi. Le vainqueur de l'édition 2017 a été victime d'un accident. Toujours conscient au moment des faits, il a été rapidement pris en charge par le staff médical du Dakar.