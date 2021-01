L'Espagnol, vainqueur de l'édition 2020, s'est imposé en parcourant les 348 kilomètres de la spéciale en 3 h 38 min 27 sec, et a précédé le Saoudien Yazheed Al Rahji (Toyota) de 4'03" et le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) de 7'16". "El matador", qui avait perdu du temps jeudi et même critiqué le parcours préparé par les organisateurs, a cette fois pointé en tête dès le premier check-point pour ensuite creuser l'écart sur ses poursuivants et s'adjuger sa seconde victoire dans cette 43e édition du Dakar.