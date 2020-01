Peterhansel dompte Sainz et réduit l'écart au général

Et de deux pour Stéphane Peterhansel. Le Français s'est adjugé une nouvelle victoire d'étape lors de cette édition 2020. Toujours au pied du podium au général, il continue de grignoter sur le leader. A plus de dix-sept minutes sur la ligne de départ ce vendredi, Stéphane Peterhansel est désormais à 16'18'' de Carlos Sainz alors que Nasser Al-Attiyah se trouve à 7'46''. Malgré sa deuxième place du jour, l'Espagnol gagne même deux minutes sur le pilote qatari.

"Ça fait du bien de gagner des étapes. Je croyais que j’étais trop vieux pour le faire mais tout compte fait, ça marche encore. Il y avait quand même 477 kilomètres de spéciale, avec des pièges comme des petites dunes cassées, des trous, ça demande beaucoup de concentration. C’était fatigant plus nerveusement que physiquement. On ne fait pas de gros écarts, mais on reste en embuscade, a déclaré Stéphane Peterhansel sur le site officiel du Dakar dans un premier temps. Il faut espérer qu’il y ait des rebondissements cette semaine, mais on n’est pas bien."

Belle sixième place pour Alonso

Pour sa part, Carlos Sainz n'a pas caché sa satisfaction. "Je suis content d’arriver ici dans cette position. Tout va bien. Il y a eu des parties très rapides, puis des dunes et enfin des pistes sablonneuses, c’était très sympa. Mais j’ai bien besoin d’une journée de repos", a-t-il assuré après la course. A noter par ailleurs la belle sixième place de Fernando Alonso, à 7'56'' de Stéphane Peterhansel. Le double champion du monde de F1 est désormais seizième au général.