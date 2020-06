DAKAR 2021 - Les organisateurs du Dakar ont présenté jeudi le parcours de l'édition 2021 qui se déroulera une nouvelle fois en Arabie Saoudite du 3 au 15 janvier. De nombreuses mesures de sécurité supplémentaires seront notamment prévues pour cette 43e édition.

Le Dakar 2021, c'est déjà dans six mois. La deuxième édition en Arabie Saoudite, du 3 au 15 janvier, proposera une boucle autour de Jeddah, dans les terres puis le long de la côte, selon le parcours dévoilé jeudi par son organisateur ASO. Le rallye-raid conduira ses concurrents d'abord vers l'Est puis vers le Nord, avec une journée de repos à Ha'il (centre) le 9 janvier, avant de redescendre le long de la mer Rouge.

Dakar De l'instinct, moins de vitesse et... de triche : ce qui va changer au Dakar 2021 IL Y A UNE HEURE

Figureront au programme des douze jours de course, la traditionnelle étape marathon (sans assistance mécanique extérieure le soir venu) et deux étapes en boucle. "On a exploité toute l'Arabie Saoudite, assure David Castera, le directeur du Dakar, à l'AFP. Le pays est tellement grand qu'on a réussi à ne reprendre que 50-100 km du parcours de l'an dernier."

"Lors de chaque étape, on retrouve un peu de tous les ingrédients. On a essayé de garder les dunes, les parties techniques et les parties rapides un peu tous les jours", poursuit l'ancien motard et copilote. Après les décès cette année de deux motards, le Portugais Paulo Gonçalves et le Néerlandais Edwin Straver, la sécurité des motos et des quads fera aussi partie des leitmotivs de cette 43e édition.

Une épreuve pour nostalgiques voit le jour

Le port du gilet airbag sera obligatoire dans les catégories les plus vulnérables, des alertes sonores préviendront les pilotes qu'ils approchent d'un danger et leur vitesse pourra être limitée à 90 km/h dans certaines zones à risques. Les autres nouveautés concernent la navigation. Après une expérimentation en 2020, le roadbook indiquant le parcours aux participants sera systématiquement distribué le matin des spéciales plutôt que la veille au soir.

Jusque-là sur papier, il entame sa mue vers une version électronique sur tablette. Enfin, une épreuve pour nostalgiques voit le jour : Dakar Classic jugera à la régularité plutôt qu'à la rapidité des répliques de voitures et camions conçus avant 2000 et ayant participé à la course.

Dakar Nouvelle tentative de Loeb sur le Dakar ? 23/05/2020 À 14:31