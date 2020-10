Hyundai et Sébastien Loeb ont officialisé jeudi la fin de leur collaboration dans le Championnat du monde WRC de rallye, au terme de leur contrat de deux ans, et le nonuple champion du monde a annoncé dans la foulée qu'il participera au Dakar 2021 (3-15 janvier en Arabie saoudite). " Hyundai confirme que son contrat avec Sébastien Loeb est arrivé à terme, comme prévu, après deux années de collaboration couronnées de succès ", a indiqué le constructeur automobile sud-coréen dans un communiqué.

Loeb, 46 ans, avait rejoint Hyundai en 2019 avec son copilote Daniel Elena pour une participation partielle au Championnat du monde WRC. Ils ont pris part à huit épreuves avec la marque sud-coréenne, pour deux podiums, le second le mois dernier en Turquie. " Ce duo a participé au développement technique de la voiture tout au long de l'année 2019 alors que Hyundai Motorsport a remporté pour la première fois de son histoire le titre mondial des constructeurs ", a souligné l'équipe dans son communiqué.

" Nous n'avons pas pu tirer pleinement parti de l'expérience de Loeb durant la saison 2020 affectée par la pandémie de coronavirus alors que les rallyes du Kenya et de Nouvelle-Zélande auxquels il devait participer ont été annulés ", a-t-elle rappelé. Hyundai a précisé qu'il " restait ouvert à accueillir Loeb et Elena de nouveau si une opportunité devait se présenter ".

Sébastien Loeb et Daniel Elena lors du Rallye du Portugal 2019

Loeb, qui a remporté ses neuf titres mondiaux au volant d'une Citroën, ne sera pas resté sans volant ou projet longtemps, puisque Bahrain Raid Xtreme, nouvelle équipe fondée par Prodrive et le royaume de Bahreïn, lui a confié sa deuxième voiture pour le Dakar 2021, aux côtés de l'Espagnol Nani Roma, vainqueur du rallye-raid en catégorie Moto en 2004 et en auto en 2014. "BRX a de grandes ambitions pour le Rallye Dakar 2021 et je suis ravi de faire partie de l'aventure avec cette équipe", s'est félicité le pilote français dans un communiqué.