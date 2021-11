Rallye raid

8177 km à travers l'Arabie Saoudite, de Jeddah à Jeddah : la carte du Dakar 2022 en vidéo

DAKAR 2022 - Le parcours de l’édition 2022 du Dakar, la 44e de l’épreuve, a été dévoilé ce dimanche. La course automobile, moto et camion se tiendra du 1er au 14 janvier 2022, de Jeddah à Jeddah, avec notamment plusieurs passages par Riyadh, sur 12 étapes et 8177 km. La plus longue étape sera la 8e (828 km). Voici la carte en vidéo.

00:00:58, il y a une heure