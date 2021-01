Benavides a parcouru les 456 kilomètres de la spéciale en 5 h 09 min 50 sec entre Riyad et Al Qaisumah en Arabie saoudite, et, malgré une chute au km 330 et une blessure au nez, a devancé d'une minute un autre pilote Honda, le Chilien Jose Ignacio Cornejo Florimo. L'Australien Toby Price (KTM), vainqueur de l'édition 2019 du rallye raid, complète le podium, à 1 min 20 sec du vainqueur du jour.