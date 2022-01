Rallye raid

Dakar 2022- "Il va à 2 à l'heure le gars ?" Caméras embarquées au coeur du peloton de la 1re étape

DAKAR 2022 - Retour sur la première étape Autos disputée sur 153 kilomètres dimanche entre Ha'il et Al Artawiyah, en Arabie saoudite. "Il va à 2 à l'heure le gars ?"... "On est à fond ! On va pas péter un moteur là !"... "Tu fais pas du super boulot là"... Voici les meilleures scènes prises dans le feu de l'action par les caméras embarquées, au coeur du peloton.

00:02:10, il y a 11 minutes