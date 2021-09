C’est au Pala Bolino de Roccaraso (Italie) que les deux meilleures équipes du tournoi ont rendez-vous avec l’histoire. France et Espagne se présentent à cette finale avec un parcours impressionnant. Invaincues en phases de groupes, elles montrent une similarité : n’avoir encaissé aucun but, l’équipe de France ayant créé la sensation après sa victoire nette contre les USA (5-0).

Lors des phases finales, la France se défait de l’Argentine (3-1) en quarts et de la Colombie (3-0) en demies tandis que l’Espagne bat le Mexique (8-0) en quarts de finale et les USA (1-0) en demies. Les statistiques sont impressionnantes : 48 buts pour la France contre 1 encaissé et L’Espagne 34 buts contre et aucun encaissé et 6 matchs joués pour autant de victoire pour les deux équipes.

Le début de match est équilibré. La France ne concrétise pas une première supériorité numérique (pénalité mineure contre Marlen Beltran) grâce à un bel arrêt de Laura López de Ochoa. L’équipe entrainée Jean-Baptiste Del’Olio et managée par Bernard Seguy fait bloc, autour de son but, après une pénalité concédée par Laurine Marie en milieu de première mi-temps. Les bleues accusent le coup en fin de période et Marion Mousseaux doit sortir la botte pour éviter à l’Espagne de prendre l’avantage avant la pause.

Alors que le match semble aller à 0-0 à la mi-temps, une incursion rapide de Chloé Joly Vuillemin lui permet d’ouvrir le score à une seconde de la pause (1-0). Ce sera le seul but que l’Espagne encaissera du tournoi.

La seconde période permet de voir une nette domination de L’Espagne alors que des bleues solidaires et disciplinées offrent une résistance héroïque autour du but de Marion Mousseaux. Une supériorité numérique pour la France ne donne rien et offre même à l’espagnole Alejandra Vallejo une occasion en contre face la portière française. La joueuse rate un dernier contrôle en bout de course, ce qui l’empêche de préparer son tir. A une minute de la fin, on pense que l’Espagne a enfin trouvé la faille, dans Mousseau est au sol et le palet part dans la partie de la cage qui semble totalement ouverte ! Mais l’internationale française trouve l’énergie pour exécuter un plongeon et bloquer le palet qui semblait être en route vers le filet.

Après une dernière tentative infructueuse de l’Espagne à 5 contre 4 avec le gardien sorti, au coup de sifflet finale, c’est bien l’équipe de France qui réalise l’exploit de se hisser sur le toit du monde !

Les grands événements font les grands moments

Bernard Seguy : « On a été malmené une grande partie du match mais la défense a été solide, rigoureuse et avec une gardienne qui a plus que méritée son titre de MVP. On savait que l'on avait une équipe pour faire un résultat avec du talent et un esprit de groupe à toute épreuve, après le terrain à fait le reste. Les grands événements font les grands moments. »

Surtout, nous sommes un groupe soudé

Jean-Baptiste Del'Ollio : « J'ai du mal à m'en rendre compte, mais c'est un beau sentiment. Nous avons réalisé quelque chose de spécial, d'unique. Les Filles ont travaillé dur pendent les stages de préparation et à leur domicile. Pendant la compétition, elles ont grandi, et ont pris de la confiance. Discipline, tactique offensive et défensive, patinage et patience ont été nos atouts. Mais surtout, nous sommes un groupe soudé. »

L’organisation a décerné à Lena Rault la distinction de meilleure joueuse du tournoi (MVP), autrice de 11 buts et 4 assistances pour 15 points, dont une prestation aboutie contre les USA (4 buts et une passe décisive).

Marion Mousseaux, autrice d’une finale exceptionnelle et d’un tournoi remarqué s’est vue remettre la distinction de meilleure gardienne du tournoi, avec une statistique affolante de 98,1% d’arrêts (un but encaissé durant tout le tournoi).

