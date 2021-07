Rugby à 7

Tokyo 2020 - L'équipe de France de rugby à 7 qualifiée pour la finale des JO

JEUX OLYMPIQUES - Plus réalistes et entreprenantes que leurs adversaires de la Grande-Bretagne, les Bleues de la capitaine Fanny Horta se sont imposées 26-19 (4 essais inscrits) en demies et se sont dont offertes une place en finale où elle défieront les All Blacks, vainqueurs in extremis des Fidjiennes dans l'autre demi-finale.

00:01:39, il y a 24 minutes