Innsbruck: Stoch sur les traces de Hannawald

Stoch, déjà vainqueur des deux premiers concours en Allemagne à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen, peut devenir le deuxième sauteur à skis de l'histoire à s'imposer lors des quatre concours de la Tournée des quatre tremplins au cours d'une édition, après l'Allemand Sven Hannawald en 2001/02.

Classement de l'épreuve d'Innsbruck

1. Kamil Stoch (POL) 270,1 pts (130,0 m + 128,5 m)

2. Daniel Andre Tande (NOR) 256,6 pts (129,5 m + 125,0 m)

3. Andreas Wellinger (GER) 253,5 pts (133,0 m + 126,0 m)

4. Andreas Stjernen (NOR) 241,1 pts (125,0 m + 127,0 m)

5. Jernej Damjan (SLO) 239,9 pts (127,0 m + 127,0 m)

6. Junshiro Kobayashi (JPN) 239,4 pts (123,0 m + 121,5 m)

7. Robert Johansson (NOR) 237,3 pts (124,5 m + 123,00 m)

8. Markus Eisenbichler (GER) 236,1 pts (128,5 m + 117,0 m)

9. Stephan Leyhe (GER) 235,1 pts (123,5 m + 119,0 m)

10. Michael Hayböck (AUT) 234,7 pts (123,5 m + 122,5 m)