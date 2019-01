Saut à ski - Tournée des Quatre Tremplins : passe de deux pour Ryoru Kobayashi à Garmisch

Le Japonais Ryoyu Kobayashi a remporté mardi sa deuxième victoire en deux épreuves de la prestigieuse Tournée des Quatre Tremplins de saut à ski, en s'imposant à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne). Avec des sauts à 136,5 et 133 m, il a devancé l'Allemagne Markus Eisenbichler (138 et 135 m), tout comme le 30 décembre à Oberstdorf, pour le premier concours de cette Tournée, traditionnel moment fort de la saison. Le Polonais Dawid Kubacki (133,5 et 133,5 m) complète le podium.

Kobayashi occupe évidemment la première place au classement général de la Tournée. La saison dernière, le Polonais Kamil Stoch avait réussi le Grand Chelem en remportant les quatre épreuves. Il a pris mardi la 6e place. Le Français Jonathan Learoyd n'avait pas réussi à se qualifier pour ce concours de Garmisch-Partenkirchen.