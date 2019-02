La légende du saut à ski, Matti Nykänen, est décédé à l'âge de 55 ans

Matti Nykänen, véritable légende du saut à ski, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Le Finlandais, qui a remporté quatre titres de champion olympique, dont trois lors des Jeux de Calgary en 1988, avait 55 ans. Champion du monde junior en 1981, Nykänen compte également quatre globes de cristal et deux Tournées des Quatre Tremplins à son palmarès.

Après sa riche carrière de sportif, le Finlandais avait décidé d'en entamer une nouvelle en tant que chanteur. Malheureusement, il sombre ensuite dans l'alcoolisme et passe deux fois par la case prison pour violence, notamment pour avoir poignardé son épouse. En 2008, il avait fait un retour remarqué à la compétition, chez les vétérans dans la catégorie des 40-44 ans, remportant le championnat du monde 17 ans après sa dernière participation à une épreuve de championnat du monde, à Val di Fiemme (Italie) le 10 février 1991.

Malgré ses frasques, Matti Nykänen était avant tout "un gros travailleur", a réagi son rival et ami tchèque Pavel Ploc, cité par l'agence CTK. "S'il n'avait fait que boire et faire la fête, il n'aurait pas eu ce parcours", a-t-il ajouté. Nykänen avait repris depuis peu les concerts. Pour l'heure, les causes de son décès ne sont pas encore connues.

(Avec AFP)