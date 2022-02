Les Néerlandaises, favorites et détentrices du record du monde, ont été sacrées championnes olympiques en relais par équipes sur 3000 m en short-track à Pékin. Menées par Suzanne Schulting, déjà double médaillée lors de ces Jeux (or sur 1000 m, argent sur 500 m), elles l'ont emporté devant la Corée du Sud et la Chine. Impériales en prenant les devants dès le début de la course, les Bataves ont été submergées par l'émotion à l'arrivée. En plus d'offrir à leur pays son premier titre dans cette discipline, les quatre Hollandaises ont rendu hommage après leur titre à leur ancienne coéquipière Lara van Ruijven, subitement décédée en 2020.

L'émotion des Hollandaises après leur titre Crédit: Getty Images

Van Ruijven, médaille de bronze avec le relais à Pyeongchang, a été emportée brutalement par une maladie auto-immune, il y a 18 mois, lors d'un stage à Perpignan (France). Hospitalisée d'urgence puis placée dans le coma, elle avait succombé en quinze jours, à seulement 27 ans. "Nous dédions (la médaille d'or) à Lara qui nous a quittées", a déclaré Yara van Kerkhof, membre du relais. "Elle restera toujours dans nos esprits et nous savons qu'elle est avec nous ici".

"C'est vraiment très spécial. Nous sommes tristes qu'elle ne soit pas avec nous. Elle aurait été vraiment très fière", a poursuivi Schulting, double championne olympique sur 1000 m (2018 et 2022). Dorénavant triple médaillée sur ces Jeux, cette-dernière s'affirme comme une de grandes athlètes de la quinzaine.

