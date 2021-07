Skateboard

Reaching the Sky - Episode 5 : L'or, et rien d'autre

TOKYO 2020 - Du haut de ses 13 ans, Sky Brown sera la plus jeune athlète en lice pour les Jeux olympiques de Tokyo. En skateboard, discipline dans laquelle elle excelle, cette jeune Britannique, sera l'une des attractions cet été. A travers 5 épisodes, découvrez ce phénomène qui va vous éblouir tant par son talent que par sa maturité. 5e et dernier épisode : l'or, et rien d'autre.

00:08:16, il y a une heure