Avant l'alpin, le biathlon, le snowboard, c'est au "freeski", anciennement "ski freestyle", que revient l'honneur d'ouvrir la saison de Coupe du monde des sports d'hiver ce vendredi à Chur (Suisse). Avec lui, ce sont les stars qui ont enflammé les Jeux Olympiques, Eileen Gu et Tess Ledeux, qui prennent la scène. La première y avait bluffé son monde, la Française en premier lieu, avec un saut inédit pour elle et si parfaitement réalisé qu'il lui avait valu l'or. Ledeux, qui l'avait placé aux X-Games deux semaines plus tôt, a-t-elle retenu la leçon de Pékin ?

Souvenez-vous, nous sommes le 8 février 2022. La première semaine des Jeux Olympiques d'hiver bat son plein. L'équipe de France attend encore son premier titre mais elle est certaine que Tess Ledeux va ouvrir le compteur. Après tout, la skieuse de La Plagne a dominé les X-Games avec une première mondiale : un double cork 1620. Personne, pensait-on, ne pouvait, en deux semaines, maîtriser ce saut. Qu'elle l'avait quelque part dans sa besace ou non, Eileen Gu nous a fait mentir… et fait pleurer une Ledeux qui a dû se contenter de l'argent pour 0,75 point.

Ledeux sur Gu : "Heureusement qu'il y a de la concurrence"

La déception a duré une fraction de secondes

"Sur le moment c'était très dur, je me suis demandé pourquoi je ne m'étais pas préparée à ça, nous confie quelques mois plus tard la jeune Française (21 ans dans un mois). Elle s'est juste entraînée comme une petite cheffe et elle a réussi à sortir un truc de nulle part. Ce n'était pas prévu et je ne pouvais rien y changer. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Je ne pouvais pas arriver plus forte ce jour-là". Les sportifs de haut niveau aiment répéter qu'ils n'ont pas de contrôle sur ce que font leurs adversaires mais se penser en position de force et être finalement surpris, voilà quelque chose de plutôt difficile à avaler.

"La déception a duré une fraction de secondes, jure pourtant Ledeux. Après on se dit que ce qu'on a fait était incroyable. Cette médaille je l'aurai toute ma vie, on ne me l'enlèvera jamais." Après l'immense déception de Pyeongchang 2018, où elle était arrivée, à 16 ans, forte d'un titre mondial en slopestyle avant de sortir dès les qualifications, ramener l'argent de Chine a eu un côté salvateur. Mais quelle leçon en a-t-elle tiré ?

Tess Ledeux sur son double cork 1620 : "Ça fait partie du jeu d’être copié"

Pas de grandes nouveautés cette saison

Le bilan n'est pas tout à fait terminé mais Ledeux a grandi et le globe de cristal du Big Air a rendu sa saison 2021-2022 historique d'un point de vue personnel. Il sera difficile de faire mieux en 2022-2023 alors la Française va se concentrer sur le plaisir. Et réserver quelques surprises à la concurrence ? "Je vais plutôt essayer de rattraper mes petits défauts, calme-t-elle. Il y aura des nouveautés pour moi, ça ne sera pas des premières mondiales." Et puis de toute façon "cacher ses sauts est difficile, on s'entraîne ensemble", prévient-elle. Ces lacunes accumulées par l'envie de toujours voir grand, Ledeux veut prendre le temps de les gommer. "Mon bon sens de rotation est à gauche, il faut que je travaille la droite. C'est comme pour écrire, nous avons tous un bon côté", cite-t-elle par exemple.

"Vide d'émotion et d'objectif" après sa saison olympique, Ledeux a retrouvé le stress de la compétition en ce mois d'octobre qui l'emmène donc vers Chur au carrefour de la Suisse, du Liechtenstein et de l'Autriche. Vendredi soir, c'est au Big Air qu'elle s'attaque avant que le slopestyle, son autre discipline, ne reprenne ses droits dans un mois. Que peut-on lui souhaiter ? "Prendre tout avec un peu plus de légèreté". Oui, Pékin a servi de leçon.

