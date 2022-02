Ski acrobatique

Tess Ledeux sur son double cork 1620 : "Ça fait partie du jeu d’être copié"

Pékin 2022 - Tess Ledeux est l’invitée de l’heure olympique, elle revient sur ses JO et dresse un premier bilan de ses performances. La Française évoque notamment sa figure signature pour ses JO, le double cork 1620 : sa préparation, son exécution et la reproduction par d’autres athlètes. Tess Ledeux se confie sur ses tentatives d’entrainements cachés et sur la concurrence.

00:10:24, il y a 3 heures