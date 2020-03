Perrine Laffont a remporté dimanche, à 21 ans, sa troisième Coupe du monde de ski de bosses, en prenant la troisième place de l'étape d'Almaty, au Kazakhstan. Alors qu'il ne reste plus que trois épreuves d'ici à la fin de la saison, la championne olympique de Pyeongchang compte plus de 300 points d'avance sur sa dauphine australienne Jakara Anthony et ne peut plus être rejointe.

La Française est montée sur la troisième marche du podium d'une épreuve de parallèle remportée par l'Américaine Jaelin Kauf, devant Jakara Anthony.

Perrine Laffont n'en finit plus de dominer sa discipline : après avoir disputé ses premiers Jeux olympiques à 15 ans à Sotchi en 2014, elle a été médaillée d'or aux Jeux de Pyeongchang l'an dernier, et a remporté cette saison sept des neuf courses déjà disputées, ne manquant qu'une seule fois le podium.

Chez les garçons, c'est le Japonais Ikuma Horishima qui s'est imposé.