En ski de bosses, il y a Perrine Laffont et les autres. Avec 82,53 points, la triple tenante du titre du globe de bosses a largement devancé la Japonaise âgée de 16 ans Anri Kawamura (80,61) et l'Américaine Hannah Soar (78,63) à Idre Fjall en Suède samedi. Sur ce format "simple", la Française est invaincue depuis mars 2019. Après un hiver 2019/2020 record (8 victoires), la Française est partie sur des bases très élevées avec deux victoires en deux courses cette saison.

Et visiblement, Laffont fait des émules. Son compatriote Benjamin Cavet, auteur de deux runs impeccables, a marqué 83,71 points pour devancer l'Australien Brodie Summers (81,84) et l'Américain Nick Page (81,28) et assurer un doublé tricolore. Troisième du général les deux derniers hivers, il remporte sa 2e victoire en carrière après Lake Placid en janvier 2019.