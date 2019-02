Woods s'impose en ski slopestyle

Woods, 27 ans, a réalisé lors de son deuxième passage le meilleur run des finales avec un score de 86,68. Il devance le Norvégien Birk Ruud (85,40) et l'Américain Nicholas Goepper (85,18), médaillé d'argent aux JO de Pyeongchang en Corée du Sud. Les qualifications et la finale ont été fortement pertubés par les rafales de vent qui soufflaient sur Park City, contraignant les organisateurs à retarder le début de la compétition. Les qualifications, initialement prévues mardi, avaient été reportées en raison de chutes de neige.

"C'était clairement une journée difficile avec des conditions compliquées. Quand on a décidé que la compétition aurait lieu, la mission numéro un était de réussir à aligner un run et de survivre au parcours", a réagi Woods. "Les conditions se sont améliorées pendant la finale, ce qui a permis de réaliser quelques figures", a poursuivi le Britannique. Il apporte à son pays la première médaille d'or de son histoire dans des Mondiaux de ski freestyle et de snowboard.

Quatrième aux JO l'an dernier, Woods ajoute une troisième médaille mondiale à son palmarès, après l'argent en 2013 et le bronze en 2017. L'épreuve féminine, qui devait se dérouler dans la foulée de la finale masculine, a été annulée. Mardi, les organisateurs avaient aussi annulé la finale du snowboard big air.