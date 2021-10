Par le biais d'un nouvel accord à long terme avec Infront, Discovery Sports consolide son catalogue d'événements de la FIS.

À quelques jours du J-100 des Jeux Olympiques de Pékin 2022, Discovery amplifie ainsi sa couverture complète des sports d'hiver sur l'ensemble de ses chaînes et plateformes, notamment Eurosport.

Les fans seront ainsi aux premières loges pour suivre les Coupes du monde de ski, les Championnats du monde de ski alpin et nordique et les Championnats du monde de snowboard et de ski freestyle, le tout en direct et à la demande.

Cet accord inclut les Championnats du monde de ski alpin de Courchevel Méribel 2023.

À partir de la saison 2021-2022, les épreuves masculines et féminines des Coupes du monde de la FIS - comprenant toutes les étapes de Coupe du monde de ski alpin, Coupe du monde de saut à ski, Coupe du monde de ski de fond, Coupe du monde de combiné nordique et de saut à ski, Coupe du monde de snowboard et de ski freestyle - seront diffusées sur les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 ainsi que l'appli Eurosport et Eurosport.fr, pendant les cinq prochaines années, offrant aux téléspectateurs un contenu en direct des plus passionnants, et ce, chaque week-end.

Mondiaux Un mois d'arrêt pour Holdener, blessée aux mains 06/10/2021 À 10:43

Cette offre de sports d'hiver d'envergure internationale comprend également les Championnats du monde de ski alpin et de ski nordique de la FIS en 2023 (France et Slovénie) et 2025 (Autriche et Norvège), ainsi que les Championnats du monde de snowboard, freestyle et freeski de la FIS en 2023 (Géorgie) et 2025. Le Challenge mondial par équipe de biathlon sera également diffusé, ainsi que le Grand Prix d'été de saut à ski, tous les ans jusqu'en 2025. Cet accord permet ainsi de réaffirmer son statut de leader sur les sports d'hiver avec plus de 1 000 heures d'événement en direct chaque année.

Andrew Georgiou, President of Sports de Discovery, s'est satisfait de la prolongation avec Infront. "Eurosport a toujours été la Maison des Sports d'Hiver, offrant aux fans le plus grand choix d'événements et l'accès à toutes les disciplines qu'ils plébiscitent. Je suis ravi que l'investissement continu de Discovery Sports dans les plus grands événements internationaux et le renouvellement de notre partenariat avec Infront nous permettent de diffuser tous les Championnats du monde et les Coupes du monde de ski alpin, de ski de fond et de combiné nordique, tous les Championnats du monde et les Coupes du monde de snowboard, de ski acrobatique et de freeski, ainsi que le saut à ski, ce qui nous permettra de libérer la puissance des sports d'hiver dans la perspective de Pékin 2022. Notre profonde expertise sur ces disciplines combinées à l'envergure de Discovery et de ses plateformes de diffusion en Europe, notamment via Eurosport, nous permettent de continuer à exploiter notre capacité de narration pour rapprocher les fans de leurs héros, en diffusant les événements de sports d'hiver des plus passionnants au public le plus large."

Laffont : "Plus de femmes dans le sport !"

Discovery est reconnue pour offrir une expérience unique pour suivre les sports d'hiver, en compagnie des meilleurs experts, une couverture exhaustive et une technologie immersive de nouvelle génération. "Le Cube d'Eurosport", technologie multiprimée, a été crédité d'avoir "redéfini l'expérience de visionnage des Jeux Olympiques" notamment lors des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018. L'investissement de Discovery dans les nouvelles technologies vient au soutien de la couverture éditoriale et de la narration des événements, une approche qui sera amplifiée à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin 2022.

Cette annonce fait suite à la couverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 par Discovery Sports, qui a fait exposer aux téléspectateurs européens tous les moments incontournables, tout en battant de nouveaux records d'audience et d'engagement lors des premiers Jeux Olympiques en streaming. Discovery a offert aux téléspectateurs 1,3 milliard de minutes de contenu olympique sur ses plateformes numériques et a attiré trois fois plus de nouveaux abonnés payants aux services d'abonnement de Discovery et d'Eurosport que lors des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

Ski alpin Grièvement blessé en 2017, Giraud-Moine met fin à sa carrière 08/09/2021 À 13:12