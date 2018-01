Marcel Hirscher remporte le slalom devant Micheal Matt, Alexis Pinturault 5e

La machine Marcel Hirscher tourne toujours à plein régime. Au lendemain de son succés en géant, l'Autrichien s'est offert dimanche le slalom d'Adelboden. C'est son deuxième doublé du genre dans la station suisse après 2012. Meilleur temps du premier run, l'ogre du circuit n'a pas failli lors du second pour engloutir la 52e victoire de sa carrière, la 7e de l'hiver. Insatiable.

Le film du slalom

En écartant le City Event d'Oslo (5e) et le géant parralèle d'Alta Badia (3e), Hirscher surfe sur une folle série de sept victoires consécutives (quatre slaloms, trois géants). Il n'a plus été battu dans un format traditionnel depuis sa 3e place du géant de Val d'Isère, le 9e décembre dernier, où Alexis Pinturault s'était d'ailleurs imposé.

Matt et Kristoffersen encore frustrés, Pinturault 5e

Les centièmes ont une nouvelle été de son côté. Après avoir bien maîtrisé le mur final, il a lâché deux dixièmes sur le bas pour conserver 13 petits centièmes d'avance sur Michael Matt, qui engrange ainsi une troisième place de dauphin en six jours. Henrik Kristoffersen a lui aussi étoffé son stock de podiums. Cet hiver, il en compte désormais neuf sans avoir jamais connu la victoire. Le Norvégien, double tenant du titre à Adelboden, s'est contenté de la 3e place à 16 centièmes. Sa prestation moyenne lors du premier run (4e à 0''71 de Hirscher) lui a coûté très cher.

Cinquième sur le premier tracé malgré le dossard 11, Alexis Pinturault a su conserver son rang pour signer son premier top 5 en slalom depuis deux ans (4e à Adelboden en 2016). Il a concédé 0''83 sur Hirscher. Un résultat forcément encourageant qui intervient seulement trois jours après sa 6e place à Zagreb. Le skieur de Courchevel se rapproche peu à peu du podium. Entre les piquets, il n'est plus monté dessus depuis sa victoire à Wengen il y a quatre ans.

Muffat-Jeandet retrouve des couleurs

Victor Muffat-Jeandet a lui aussi été à son avantage. Le skieur de Val d'Isère a signé le meilleur chrono du second tracé, grattant ainsi neuf places pour se classer 11e (+1''81). C'est son meilleur résultat de l'hiver (12e à Levi). Jean-Baptiste Grange n'a pas été mal non plus lors du run final (3e chrono). Mais le double champion du monde partait de trop loin (22e à 3''28 après le premier passage) pour espérer mieux que sa 18e place finale à 2''36. Julien Lizeroux a abandonné en fin de première manche après une entame prometteuse.

Sur le point comptable, Hirscher accroît un peu plus son avance sur Kristoffersen. L'Autrichien compte 99 points de marge au classement du slalom. Et 154 au général, où Pinturault regarde les deux hommes d'assez loin (327 points de retard malgré sa 3e place). Dans cinq jours, le Français aura l'occasion de se rapprocher du duo à l'occasion du combiné de Wengen, une discipline qui lui correspond davantage.