La prochaine saison de ski n’aura pas la même saveur que les précédentes. Et pour cause, le plus grand champion de la discipline sera absent. Marcel Hirscher, 30 ans, a annoncé mercredi en conférence de presse - diffusée en direct à la télévision autrichienne (ORF2) - qu’il raccrochait les skis : "C'est aujourd'hui le jour où je mets fin à ma carrière active." Très ému, le double champion olympique - devenu papa en octobre 2018 - a confié qu'il prenait cette décision pour "différentes raisons".

Le doute a plané pendant quelques mois, l’Autrichien a désormais mis un terme aux rumeurs. Cela faisait déjà près d’un an qu’il parlait de cette retraite, lui qui surclasse le circuit depuis près de sept ans. "C'est toute une vie qui s'arrête d'un jour à l'autre", a-t-il ajout, avouant avoir vécu des "semaines très turbulentes" depuis sa prise de décision, quelques semaines auparavant.

Vidéo - Un palmarès long comme le bras, Hirscher ou la classe absolue 01:58

En douze ans au plus haut niveau, Hirscher s’est taillé un palmarès que l’on peut qualifier d’exceptionnel : huit victoires au classement général de la Coupe du monde (de 2012 à 2019), deux titres de champion olympique à Pyeongchang l'an dernier (slalom et combiné), cinq titres de champion du monde (trois en slalom, en 2013, 2017 et 2019, un en combiné, en 2015, et un en slalom géant, en 2017), six petits globes de slalom (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019) et autant en slalom géant (2012, de 2015 à 2019). Un tableau d'honneur unique qu’aucun skieur n’était parvenu à se forger avant lui.

Le seul record qu’il n’est pas parvenu à faire tomber, c’est celui du nombre de victoires en Coupe du monde. L’Autrichien en accumule 67, contre 86 pour le géant suédois Ingemar Stenmark.