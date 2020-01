She's back ! Après un début d'année 2020 plus compliquée selon ses standards, Mikaela Shiffrin a retrouvé le chemin du succès ce vendredi en dominant la première descente de Bansko, en Bulgarie. L'Américaine a devancé l'Italienne Federica Brignone (+ 0''18) et la Suisses Joana Haehlen (+ 0'23) pour s'offrir sa cinquième victoire de l'hiver. Longtemps sur le podium provisoire, la Française Romane Miradoli doit finalement se contenter de la 7e place (+ 1''41).

Mikaela Shiffrin peut souffler. Après cinq courses consécutives sans victoire, elle a remis les choses dans l'ordre à Bansko. Forcément frustrée de ses résultats récents (2e à Zagreb, 3e à Flachau et Sestrières), l'Américaine avait à cœur de signer une grande performance à l'occasion de la première descente en Bulgarie, qui venait remplacer celle annulée de Val d'Isère. C'est peu de le dire qu'elle y est parvenue. Partie prudemment (17e au 2e intermédiaire), Shiffrin a fait la différence dans la partie technique, avec de la justesse et des appuis très légers pour ne pas se faire piéger.

Miradoli y a cru

Privilégiant la bonne trajectoire à une vitesse très élevée, l'Américaine a taillé les courbes au plus court, faisant un minimum de chemin. Et ça a payé, avec un 65e succès en carrière à la clé, le deuxième simplement en descente, après celui de Lake Louise en 2017. Pourtant, Federica Brignone et Joana Haehlen n'ont rien à se reprocher. Déjà à l'aise sur la piste Marc Giradelli lors de l'entraînement, l'Italienne et la Suissesse ont de nouveau signé des courses de très haut niveau ce vendredi mais ça n'a pas suffi. Moins précises dans la partie technique, elles doivent se contenter d'un podium auquel a longtemps cru Romane Miradoli.

Partie avec le dossard 6, la Française a su elle aussi lâcher ses skis dans la partie technique, avec une agressivité retrouvée par rapport à ses dernières courses. Plus juste aussi, la Tricolore a un temps occupé la tête de la descente, rêvant au podium ou – au moins – à son meilleur résultat en carrière (5e). Mais la Bonnevilloise a fini par reculer et doit se contenter de la 7e place (+ 1''41), son meilleur résultat de l'hiver, comme à Lake Louise. Seul autre Française classée, Tiffany Gauthier a pris une intéressante 16e place (+ 2''27).