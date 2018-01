Sofia Goggia remporte la descente devant Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin

Sofia Goggia n'en finit plus de lever les bras et de crier sa joie. Victorieuse de la descente de Bad Kleinkirchheim le week-end dernier, flanquée de deux compatriotes sur le podium, l'Italienne de 25 ans a dominé, ce vendredi, celle de Cortina d'Ampezzo. A domicile, Goggia a devancé deux Américaines, Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin.

Vidéo - A domicile, Goggia avait faim : sa descente en vidéo 02:20

Sur la piste italienne, Goggia, qui s'est élancée avec le dossard 7, a signé un chrono de 1'36"45 et a repoussé très loin la concurrence. En quête d'une 79e victoire en Coupe du monde, Vonn, qui a commis une énorme faute alors que le succès lui tendait les bras, a accusé 0"47 de retard tandis que Shiffrin a terminé à 0"84. Au pied du podium, Lara Gut a manqué la troisième place pour 0"09. Pour sa dernière course en carrière, Julia Mancuso s'est déguisée en Wonder Woman. L'Américaine de 33 ans, championne olympique de géant en 2006, raccroche après 399 départs et 7 victoires en Coupe du monde.

871 points d'avance pour Shiffrin

Au classement de la spécialité, Goggia a pris les commandes (49 points devant... Shiffrin) et s'élancera donc avec le dossard rouge sur le dos à Garmisch-Partenkirchen samedi 3 février. Au classement général, Shiffrin (1441 points) compte désormais 871 (!) longueurs d'avance sur sa première dauphine (Goggia).

Pas de quatrième place cette fois-ci pour Tiffany Gauthier. La Française n'a pu faire mieux que 24e (+2"51). Derrière elle, Romane Miradoli a inscrit quelques points (26e à 2"83), tout comme Laura Gauché (27e à 2"89). Jennifer Piot a soldé sa descente à la 31e place à 3"71 de Sofia Goggia. Anne-Sophie Barthet n'a pas rallié l'arrivée.