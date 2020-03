C'est une bonne nouvelle pour le ski mondial et pour le suspense régnant actuellement. Alors que le coronavirus touche de plus en plus l'Europe et met en danger les évènements sportifs, le ski ne sera - pour le moment - pas encore touché. Patron du circuit, Markus Wagner a en effet assuré que Kvitfjell, qui doit accueillir un Super-G et une descente, aura bien le week-end prochain. "Ce n'est pas un foyer à risque", s'est exprimé pour SkiChrono.

Concernant la suite de la Coupe du monde, le week-end de Kranjska Gora et les finales de Cortina D'Ampezzo, rien n'est encore sûr. La FIS doit d'ailleurs se réunir dans l'après-midi pour décider si les épreuves auront bien lieu ou si l'étape norvégienne sera la dernière de la saison 2019-2020. Pour le moment, la tendance sera au maintien. "En attendant d'en savoir plus, tout est confirmé", précisait Markus Waldner. Pour Alexis Pinturault, il faudra mieux.